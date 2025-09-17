Dua Lipa partage une séance de yoga… et enflamme Instagram

La chanteuse Dua Lipa vient de captiver ses abonnés en partageant une série de photos et vidéos au cœur d’un séjour à Boston, où sa pratique du yoga s’affiche en pleine lumière.

Un break bien-être à Boston

Profitant d’une journée de pause entre deux concerts, Dua Lipa a publié un carrousel Instagram mêlant découvertes culinaires et sorties entre amis. Mais c’est sa vidéo de yoga, réalisée dans une tenue claire et décontractée, qui a marqué les esprits : on y découvre sa maîtrise de postures avancées, illustrant un équilibre entre force et souplesse.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Une pratique régulière et affichée fièrement

Dua Lipa ne cache plus sa passion pour le yoga, discipline qu’elle pratique depuis plusieurs années. Elle explique souvent que cette activité lui permet de maintenir le cap mental, de récupérer physiquement après des tournées exigeantes et de renforcer sa présence scénique.

Des réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux

Les fans de l’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannico-albanaise et kosovare saluent son engagement dans le sport et tirent une inspiration nouvelle de son rapport à la souplesse et au bien-être. Les commentaires soulignent la beauté du geste, l’énergie positive diffusée et l’envie de suivre ses pas vers davantage de vitalité au quotidien.

En résumé, en seulement quelques images, Dua Lipa réussit à faire de sa séance de yoga un véritable phénomène sur Instagram, invitant chaque personne à explorer les bienfaits d’une routine équilibrée.

