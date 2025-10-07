À 43 ans, Britney Spears enflamme la toile en robe rouge

Léa Michel
@britneyspears/Instagram

Britney Spears a dernièrement de nouveau captivé ses fans sur Instagram avec une publication à la fois glamour et touchante. La chanteuse, danseuse, actrice et femme d’affaires américaine est apparue dans une robe rouge sculptante, dansant avec énergie dans une vidéo pleine de spontanéité. La robe soulignait sa silhouette et son charisme inimitable, faisant l’unanimité auprès de ses fans.

Un carrousel entre art, douceur et nostalgie

Au-delà de la vidéo, c’est le carrousel d’images qui a retenu l’attention. En deuxième slide, Britney partage une œuvre d’art signée @jennifertaylorart, puis une photo attendrissante où elle est enlacée par un ours en peluche géant, dans un moment d’affection presque enfantin. Enfin, la dernière image montre une photo d’elle plus jeune, comme un rappel de son parcours et de l’icône qu’elle est devenue.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Un message simple, mais fort

En légende, la star a glissé une phrase légère et bienveillante : « Faites un câlin à quelqu’un aujourd’hui, la vie est trop courte 😂😂😂😂 ». Un message à son image : authentique, généreux, et plein d’autodérision, qui a rapidement été relayé par ses fans.

Cette publication confirme ainsi ce que ses fans savent déjà : Britney Spears est bien plus qu’une chanteuse. C’est une femme libre, solaire et toujours connectée à sa créativité. À travers ses publications Instagram, elle mêle mode, art, souvenirs et messages de douceur, rappelant qu’elle continue d’inspirer toute une génération. Rebelle, touchante, et toujours aussi magnétique, Britney est une icône pop incontournable.

