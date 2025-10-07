« C’est dégoûtant » : la photo d’une idole coréenne fait polémique

À l’occasion de son anniversaire, la chanteuse coréenne Kwon Eunbi a récemment organisé un fanmeeting pour remercier son public.

Entre jugement et double standard

Sur la photo partagée, on la voit posant souriante devant une salle pleine de fans, brandissant tous des lightsticks à son effigie. Rapidement, ce moment festif a été détourné de son sens initial. Ce qui aurait dû être une simple célébration s’est transformé en sujet de polémique. Pourquoi ? Parce que la majorité visible du public sur la photo est composée d’hommes – ce qui a suffi à déclencher un flot de commentaires moqueurs, méprisants et parfois ouvertement sexistes.

Sur les réseaux, certains messages ont qualifié l’événement de « bizarre », voire de « dérangeant », certains allant jusqu’à dire que c’était « dégoûtant » de voir une idole féminine entourée uniquement d’un public masculin. Derrière cette critique se cache un sexisme insidieux : celui qui sexualise systématiquement les interactions entre une femme célèbre et un public masculin, comme si elles ne pouvaient exister en dehors d’une dynamique problématique.

권은비 생파 사진 보소…

은비 숨참느라 고생했겠다… pic.twitter.com/jZXo7hEiGT — 밍ㅌ쵸ㅋ (@xsxmxx) September 27, 2025

Un moment joyeux ne mérite pas d’être sali

Kwon Eunbi a simplement voulu célébrer son anniversaire avec les personnes qui la soutiennent. Ce fanmeeting était un geste de gratitude. Le fait que cela ait été perçu par certaines personnes comme « inapproprié » en dit long – non pas sur Kwon Eunbi, mais sur la manière dont on continue de sexualiser les femmes, même dans les moments les plus simples.

En résumé, il est essentiel de rappeler qu’une femme a le droit d’exister, de performer, de célébrer – peu importe qui se trouve dans la salle.