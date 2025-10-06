« Envie de lui mettre une claque » : Michelle Obama se confie sur cette manie de Barack

Dans un nouvel épisode de son podcast « IMO », Michelle Obama se livre avec franchise sur les petits travers domestiques qui font partie de la vie de couple, même après des décennies de mariage présidentiel.

Le syndrome du « nid vide » et les nouvelles habitudes

Avec leurs filles parties vivre leur vie, Michelle et Barack Obama expérimentent le quotidien en tête-à-tête. Michelle explique que les conversations portent souvent sur leurs enfants, et qu’ils s’efforcent désormais d’attendre le dîner pour échanger, afin d’avoir des sujets de discussion à table.

Cette petite manie de Barack Obama qui l’agace

Face à la thérapeute Dr Orna Guralnik, Michelle Obama confesse avec humour que certaines habitudes de Barack peuvent « la rendre folle », notamment sa façon de mâcher. Elle plaisante : « Parfois, j’ai envie de lui mettre une claque ! ». Un aveu sincère qui dédramatise les petits agacements qui rythment la vie de couple, et qui fait sourire toutes les personnes qui s’y reconnaissent.

En partageant cette anecdote, Michelle Obama rappelle ainsi avec autodérision que même les couples les plus emblématiques ne sont pas à l’abri des petites « crispations » du quotidien.