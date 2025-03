8 faits insolites sur la Princesse Diana qui ont défié le protocole royal

La princesse Diana, surnommée la « princesse du peuple », reste une figure emblématique de la famille royale britannique. Non seulement elle a marqué les esprits par son élégance et son engagement humanitaire, mais elle a aussi secoué les traditions de la monarchie avec un style bien à elle. Refusant de se laisser enfermer dans le carcan du protocole royal, Diana a souvent pris des décisions audacieuses qui ont façonné son image de femme moderne et indépendante. Voici 8 faits surprenants qui montrent comment elle a défié les règles établies et changé à jamais la face de la royauté.

1. Elle a vendu ses robes iconiques pour une cause noble

En juin 1997, Diana a pris une décision qui a fait trembler les murs du palais : elle a vendu 79 de ses robes lors d’une vente aux enchères chez Christie’s. Cette idée venait de son fils William, qui lui avait suggéré de se débarrasser de ces tenues symboliques pour une bonne cause. L’événement a permis de récolter plus de 3,25 millions de dollars pour la recherche contre le cancer et le sida.

Ce geste a été perçu comme un affront par certains membres de la famille royale, qui considéraient ces robes comme faisant partie du patrimoine de la Couronne. Pour Diana, c’était un acte de liberté, une manière de tourner la page sur son passé royal tout en contribuant à une cause qui lui tenait à cœur.

2. Elle emmenait William et Harry chez McDonald’s

Oubliez les banquets somptueux et les dîners à plusieurs plats. Diana aimait emmener ses fils chez McDonald’s pour un simple menu Happy Meal. Cette habitude, considérée comme indigne de la royauté, a fait grincer des dents au palais. Pour Diana, il était essentiel que William et Harry découvrent le quotidien des enfants de leur âge. Elle tenait à ce que ses fils aient une éducation « normale » malgré leur statut princier. Cette simplicité a renforcé le lien entre Diana et le peuple, en montrant une facette plus humaine et accessible de la monarchie.

3. Elle a choisi d’accoucher à l’hôpital

Jusqu’à Diana, les naissances royales avaient toujours lieu dans le cadre sécurisé des palais royaux. En 1982, Diana a choisi d’accoucher de William à l’hôpital St Mary de Londres.

Ce choix a été perçu comme une petite révolution dans les cercles royaux, car il brisait une tradition de plusieurs siècles. Cette décision a ouvert la voie à une approche plus moderne des naissances royales – Kate Middleton et Meghan Markle ont suivi son exemple en accouchant à l’hôpital plutôt qu’au palais.

4. La fameuse « revenge dress »

Le 29 juin 1994, le prince Charles admettait publiquement avoir été infidèle à Diana lors d’une interview télévisée. Plutôt que de se terrer dans le silence, Diana a choisi de faire une apparition publique dans une robe qui allait marquer l’histoire : une robe noire moulante, asymétrique et très glamour.

Cette tenue, surnommée la « revenge dress », était un message clair : elle reprenait le contrôle de son image et de sa vie. Cette audace a été perçue comme une déclaration d’indépendance face à une monarchie qui prônait la retenue et la discrétion en toutes circonstances.

5. Elle a choisi sa bague de fiançailles dans un catalogue

Lors de ses fiançailles avec le prince Charles, Diana a surpris tout le monde en choisissant sa bague de fiançailles non pas parmi les joyaux familiaux, mais dans un catalogue de la maison Garrard. Ce saphir bleu de 12 carats, entouré de diamants, n’était pas une pièce unique et pouvait théoriquement être achetée par n’importe qui.

Ce choix a été jugé inapproprié par la famille royale, qui préfère les bijoux exclusifs ou transmis par héritage. Pourtant, cette bague est aujourd’hui l’une des plus célèbres au monde – Kate Middleton la porte depuis ses propres fiançailles avec le prince William.

6. Elle participait aux activités scolaires de ses enfants

Diana n’était pas une mère royale classique. Elle insistait pour emmener William et Harry à l’école elle-même, et participait même aux courses de mamans lors des journées sportives scolaires. Cette implication directe dans la vie de ses enfants contrastait fortement avec la distance habituellement maintenue entre les membres de la famille royale et leurs enfants, souvent élevés par des gouvernantes.

Diana voulait que ses fils aient une enfance aussi « normale » que possible – une attitude qui a profondément influencé la manière dont William et Harry élèvent aujourd’hui leurs propres enfants.

7. Des lettres de remerciement manuscrites

Dans une famille royale où le protocole est roi, les membres de la Couronne ne répondent généralement pas directement au public. Diana, fidèle à son sens du contact humain, prenait le temps d’écrire à la main des lettres de remerciement à toutes les personnes qui lui envoyaient des cadeaux ou des messages. Ce geste personnel a renforcé son image de « princesse du peuple ». Pour Diana, cette proximité avec le public n’était pas une obligation, mais une nécessité. Elle comprenait l’importance d’entretenir une relation directe avec les personnes qui l’admiraient.

8. Une rencontre avec Mère Teresa

Diana s’est impliquée dans de nombreuses causes humanitaires, mais sa rencontre avec Mère Teresa en 1997 reste l’un des moments les plus marquants de son engagement. Cette rencontre n’a pas seulement eu une forte portée symbolique – elle a également montré que Diana était prête à s’éloigner des attentes royales pour suivre sa propre voie. En s’engageant dans la lutte contre la pauvreté et le sida, Diana a fait entendre sa voix sur des questions sociales et humanitaires, quitte à déranger la Couronne.

Ces faits montrent que Diana n’était pas seulement une icône de style ou une princesse de conte de fées : elle était une femme de caractère, dotée d’un esprit rebelle et d’un profond désir de moderniser la monarchie. En brisant le protocole, elle a non seulement façonné sa propre légende, mais a aussi ouvert la voie à une famille royale plus proche de la réalité du peuple.