« Elle n’a rien en dessous ! » : Margot Robbie ose un look minimaliste

L’actrice australienne Margot Robbie continue de marquer les esprits avec ses choix stylistiques. Récemment, lors du défilé Chanel à la Fashion Week de Paris, la star du film « Barbie » est apparue dans un look ultra-minimaliste qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Un look glamour signé Chanel

Assise au premier rang aux côtés d’autres stars comme l’actrice espagnole Penélope Cruz, l’actrice et productrice Nicole Kidman ou encore l’actrice américaine Ayo Edebiri, Margot Robbie a attiré tous les regards. Elle portait un minuscule haut en ficelle noire sous un bomber zippé… grand ouvert. En bas, un pantalon noir taille basse complétait cette silhouette monochrome à la fois chic et provocante. Une allure à la fois décontractée et sophistiquée, qui s’inscrit dans l’ADN de la maison Chanel, mais qui n’a pas laissé les internautes indifférents.

Margot Robbie attending the Chanel ss26 show pic.twitter.com/84IvX63jxg — linda (@itgirlbackup) October 6, 2025

Des réactions partagées en ligne

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés. Si beaucoup ont applaudi l’audace de Margot Robbie – « Toujours sublime et élégante, peu importe ce qu’elle porte », « Elle impose sa mode sans effort », pouvait-on lire – d’autres se sont montrés plus critiques. Certains internautes ont réagi vivement : « Elle n’a rien dessous, c’est gênant », « Elle est maman maintenant, elle devrait faire attention à son image ».

Une réponse à travers le style : la liberté avant tout

À travers cette tenue, Margot Robbie continue d’affirmer son indépendance stylistique. L’actrice n’a plus rien à prouver à Hollywood – ni ailleurs – et revendique une mode libérée des carcans et des injonctions faites aux femmes, qu’elles soient mères, actrices ou simplement elles-mêmes.

Si les critiques persistent, elles ne devraient en rien minimiser le message puissant que véhicule Margot Robbie : celui d’une femme qui s’affirme pleinement, dans son corps comme dans ses choix. La liberté de s’habiller comme on le souhaite ne devrait pas être une déclaration controversée en 2025 – mais un droit fondamental. Le corps d’une femme ne devient pas un bien public sous prétexte de célébrité ou de maternité. Margot Robbie nous le rappelle avec style et assurance.