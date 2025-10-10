Search here...

« Elle n’a rien en dessous ! » : Margot Robbie ose un look minimaliste

Léa Michel
Extrait du film « Once Upon a Time in Hollywood »

L’actrice australienne Margot Robbie continue de marquer les esprits avec ses choix stylistiques. Récemment, lors du défilé Chanel à la Fashion Week de Paris, la star du film « Barbie » est apparue dans un look ultra-minimaliste qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Un look glamour signé Chanel

Assise au premier rang aux côtés d’autres stars comme l’actrice espagnole Penélope Cruz, l’actrice et productrice Nicole Kidman ou encore l’actrice américaine Ayo Edebiri, Margot Robbie a attiré tous les regards. Elle portait un minuscule haut en ficelle noire sous un bomber zippé… grand ouvert. En bas, un pantalon noir taille basse complétait cette silhouette monochrome à la fois chic et provocante. Une allure à la fois décontractée et sophistiquée, qui s’inscrit dans l’ADN de la maison Chanel, mais qui n’a pas laissé les internautes indifférents.

Des réactions partagées en ligne

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés. Si beaucoup ont applaudi l’audace de Margot Robbie – « Toujours sublime et élégante, peu importe ce qu’elle porte », « Elle impose sa mode sans effort », pouvait-on lire – d’autres se sont montrés plus critiques. Certains internautes ont réagi vivement : « Elle n’a rien dessous, c’est gênant », « Elle est maman maintenant, elle devrait faire attention à son image ».

Une réponse à travers le style : la liberté avant tout

À travers cette tenue, Margot Robbie continue d’affirmer son indépendance stylistique. L’actrice n’a plus rien à prouver à Hollywood – ni ailleurs – et revendique une mode libérée des carcans et des injonctions faites aux femmes, qu’elles soient mères, actrices ou simplement elles-mêmes.

Si les critiques persistent, elles ne devraient en rien minimiser le message puissant que véhicule Margot Robbie : celui d’une femme qui s’affirme pleinement, dans son corps comme dans ses choix. La liberté de s’habiller comme on le souhaite ne devrait pas être une déclaration controversée en 2025 – mais un droit fondamental. Le corps d’une femme ne devient pas un bien public sous prétexte de célébrité ou de maternité. Margot Robbie nous le rappelle avec style et assurance.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« C’est vraiment elle ? » : à 50 ans, Charlize Theron déclenche une avalanche de réactions

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est vraiment elle ? » : à 50 ans, Charlize Theron déclenche une avalanche de réactions

Charlize Theron ne passe jamais inaperçue, et encore moins lors de la Fashion Week de Paris. À l’occasion...

Shakira en robe de nuit : ces clichés font réagir

La chanteuse, auteure, compositrice et interprète colombienne Shakira fascine une fois de plus ses fans en renouvelant son...

« Une élégance incroyable » : à 58 ans, Nicole Kidman brille dans une robe sculptante

L'actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a récemment surpris tout le monde en apparaissant lors d’un...

En tenue légère, cette athlète olympique choque ses fans à Vegas

La gymnaste la plus décorée de l’histoire olympique, Simone Biles, a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux...

Sarah Jessica Parker et ses amies cassent les clichés sur la liberté sexuelle après 50 ans

À l’occasion de la sortie française de la saison 3 de "And Just Like That" (reboot de «...

« Je vaux plus que ça » : Sharon Stone se confie sur l’injustice salariale à Hollywood

Dans une interview accordée au média Deadline, Sharon Stone revient sur l’une des plus grandes injustices de sa...

© 2025 The Body Optimist