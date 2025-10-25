Ce cadeau très spécial de Beyoncé que Miley Cyrus garde toujours près d’elle

Fabienne Ba.
@mileycyrus/Instagram

Entre admiration mutuelle et complicité artistique, Beyoncé et Miley Cyrus entretiennent visiblement un lien singulier. Après leur récente collaboration sur l’album « Cowboy Carter », l’auteure-compositrice-interprète américaine a révélé garder un souvenir offert par Queen B, un bracelet qu’elle ne quitte plus. Derrière ce petit objet se cache un geste empreint de sororité et de reconnaissance.

Un geste touchant entre deux icônes

Invitée à se confier dans les pages du magazine Vogue France, Miley Cyrus a évoqué avec émotion le lien fort qui la relie à Beyoncé. Les deux artistes, qui avaient partagé la scène lors du « Cowboy Carter Tour » au Stade de France, ont visiblement scellé une amitié marquée par l’admiration et le respect mutuel.

Parmi les souvenirs de cette collaboration, un en particulier a marqué la chanteuse de « Flowers » : un bracelet offert par Beyoncé. « C’est un cadeau que je garde toujours près de moi », confie-t-elle dans l’entretien, expliquant qu’il incarne pour elle un symbole de confiance et de protection.

 

Un bracelet devenu porte-bonheur

Plus qu’un simple accessoire, ce bijou possède une valeur sentimentale profonde. Miley Cyrus raconte qu’elle ne s’en sépare jamais, y voyant un véritable talisman dans les moments de doute ou de pression. Avec humour, elle ajoute qu’il lui sert aussi à se rappeler qu’elle a le soutien d’une icône absolue : « Si quelqu’un me dit que j’ai tort, je montre le bracelet et je dis : ‘Ce n’est pas grave, Beyoncé me l’a offert !’ ». Ce clin d’œil illustre à la fois la complicité entre les deux artistes et la tendresse d’une amitié féminine fondée sur l’admiration réciproque plutôt que la rivalité.

Une alliance artistique et émotionnelle

Leur duo sur le titre « II Most Wanted » a marqué un tournant : la rencontre entre deux voix puissantes, deux générations de la pop américaine réunies dans une même énergie. Selon Miley Cyrus, collaborer avec Beyoncé n’a pas seulement été un honneur artistique, mais une expérience humaine inoubliable.

À travers ce bracelet, symbole discret d’une amitié sincère, Miley Cyrus conserve ainsi une part de cette rencontre hors du commun. Et pour beaucoup de fans, ce cadeau représente plus qu’un bijou : un signe de confiance entre deux femmes qui inspirent des millions de personnes par leur indépendance et leur talent.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
