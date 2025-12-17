À 62 ans, cette actrice se moque des critiques avec un look affirmé

L’actrice française Philippine Leroy-Beaulieu refuse de rentrer dans les cases et le prouve une fois de plus dernièrement avec un look affirmé, jugé « trop provocant » par certains internautes. Au lieu de se laisser intimider par les critiques, elle en fait un manifeste féministe en faveur de la liberté des femmes de tous âges.

Une apparition qui bouscule les codes

Invitée à un événement glamour – l’avant-première de la 5e saison d’Emily in Paris au Grand Rex à Paris – Philippine Leroy-Beaulieu a une nouvelle fois attiré tous les regards avec une tenue glamour. Robe glam-chic, jambes dévoilées : l’actrice a choisi un look qui célèbre son corps, loin de l’image « sage » que certaines personnes voudraient imposer aux femmes de plus de 50 ans. Sur le tapis rouge, la star d’Emily in Paris apparaît souriante, sûre d’elle, pleinement en accord avec cette allure glamour qui renverse les clichés sur l’âge.

Sur les réseaux sociaux et dans certains commentaires, les réactions n’ont cependant pas tardé à se faire entendre. Entre « trop vieille pour s’habiller comme ça », « vulgaire » ou « indécent à son âge », les remarques trahissent un sexisme tristement « banal » : celui qui tolère le glamour chez les femmes de 20 ans, mais le condamne dès qu’apparaissent les rides et les cheveux argentés. En quelques heures, la tenue de Philippine Leroy-Beaulieu est ainsi devenue moins un sujet de mode qu’un révélateur des injonctions qui pèsent encore sur les corps des femmes.

« Trop vieille » : des critiques qu’elle retourne avec panache

Loin de s’excuser ou de se justifier, Philippine Leroy-Beaulieu choisit de prendre cette hostilité à contre-pied. En interview comme en plateau, elle rappelle régulièrement qu’une femme ne devient pas invisible passé 50 ans, et qu’elle n’a aucune intention de s’excuser d’être désirante et désirable à 62 ans.

Face aux commentaires les plus virulents, elle préfère l’ironie et la distance plutôt que la colère. Elle souligne notamment que ces remarques révèlent surtout la gêne de certains face à des femmes qui ne se plient plus à la docilité attendue. En refusant de s’autocensurer, elle renvoie à leurs contradictions ceux qui voudraient lui dicter la bonne façon de vieillir.

Une féministe qui casse l’âgisme et le sexisme

Depuis plusieurs années, Philippine Leroy-Beaulieu affirme haut et fort un discours féministe qui accompagne ses choix de rôles et de looks. Elle s’est déjà confiée sur le fait que certains hommes peuvent être déstabilisés par sa personnalité libre, affirmant qu’ils préfèrent souvent des femmes « plus dociles ». Pour elle, cette résistance à l’autonomie féminine se retrouve aussi dans les critiques adressées à son apparence : une femme qui ne cherche plus à rassurer l’ego masculin dérange.

En affichant sans complexe son corps, son âge, elle propose une autre narration de la femme sexagénaire. Ni effacée ni caricaturale, mais puissante, élégante et glamour, à l’image des héroïnes qu’elle aime incarner. Sa présence sur le tapis rouge devient ainsi un prolongement de son engagement : prouver qu’il n’y a pas d’âge limite pour se sentir belle et libre.

Soutien massif du public face aux « machos »

Si les commentaires misogynes se font bruyants, ils sont loin de représenter l’ensemble des réactions. De nombreux internautes, fans et spectateurs saluent au contraire le charisme et l’audace de Philippine Leroy-Beaulieu. Sous les publications qui relaient ses looks, les messages admiratifs se multiplient : « Spectaculaire », « Un exemple », « J’aimerais avoir cette allure à 62 ans », « Elle décomplexe tellement de femmes ». Ce soutien confirme que sa démarche résonne bien au-delà de la polémique.

En résumé, Philippine Leroy-Beaulieu offre un miroir différent à toutes celles à qui l’on répète qu’elles doivent se faire discrètes passé un certain cap. Son look, jugé « trop » par certaines personnes, devient ainsi une revendication : celle du droit d’exister pleinement, de rester glamour et d’occuper l’espace, à 20, 40, 60 ans et au-delà.