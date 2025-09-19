« C’est quoi cette cellulite ? » : cette chanteuse fait face à une vague de critiques

À l’occasion de ses deux récents concerts parisiens pour célébrer ses 25 ans de carrière, la chanteuse et danseuse française Alizée a dû affronter des commentaires haineux et grossophobes sur les réseaux sociaux.

Une tournée célébrant un quart de siècle de carrière

Début septembre 2025, Alizée a fêté ses 25 ans de carrière à l’Olympia, revisitant ses plus grands succès devant un public conquis. Si l’évènement a été un triomphe artistique, les images de ses prestations ont rapidement été partagées en ligne, suscitant malheureusement des réactions malveillantes.

Sur X (ex-Twitter) et TikTok, les internautes n’ont pas hésité à critiquer son physique, évoquant sa cellulite avec des propos abjectes tels que « Grolita », « Le triple de Lolita » ou encore « Cellulite, le nouveau spectacle d’Alizée ». Ces attaques reflètent une forme de grossophobie ancrée et le rejet des femmes qui ne répondent pas aux standards corporels irréalistes.

Les fans d’Alizée montent au créneau

Face à ces attaques infâmes, de nombreux fans et défenseurs de la chanteuse ont riposté, dénonçant la grossophobie et rappelant l’évolution naturelle du corps des femmes. Certains ont fermement condamné ces critiques, soulignant que « le vrai problème réside dans la méchanceté et le sexisme de ces commentaires ».

Un combat contre la grossophobie toujours d’actualité

Cet épisode met en lumière le chemin encore long à parcourir pour combattre le harcèlement en ligne et promouvoir une image corporelle positive. Alizée, comme d’autres personnalités, incarne la résilience face à ces jugements et rappelle l’importance d’encourager le respect et la bienveillance.

En résumé, la chanteuse et danseuse française Alizée prouve que malgré les critiques, la force et l’amour de ses fans restent plus forts, inspirant un regard plus juste et humain sur la beauté et la carrière d’une artiste.