« C’est vraiment elle ? » : à 50 ans, Eva Longoria est méconnaissable avec des cheveux gris

Léa Michel
Extrait du film « Christmas Karma »

Eva Longoria surprend ses fans avec une métamorphose dans le trailer de son nouveau film « Christmas Karma », réalisé par Gurinder Chadha. À 50 ans, l’actrice, réalisatrice, productrice et mannequin américaine se glisse dans la peau du fantôme du passé de Noël, affichant une chevelure grise et un maquillage qui la rendent presque méconnaissable.

Une apparition étonnante

Dans la bande-annonce du film « Christmas Karma », on découvre l’ancienne star de la série « Desperate Housewives » coiffée d’une perruque bouclée grise, le visage peint, et vêtue d’un costume noir et argent. Une allure très éloignée de son style habituel, qui a immédiatement fait réagir les internautes. Beaucoup se sont demandé sur les réseaux : « C’est vraiment elle ? », face à cette transformation spectaculaire.

Son personnage, le Ghost of Christmas Past, apparaît pour emmener Eshaan Sood (interprété par l’acteur britannique Kunal Nayyar) dans un voyage à travers ses souvenirs d’enfance, marqués par son départ forcé de chez lui et la séparation d’avec ses amis.

Une relecture musicale de Dickens

Le film « Christmas Karma » est une adaptation moderne et musicale du classique « A Christmas Carol » de Charles Dickens. Ici, l’intrigue suit un riche homme d’affaires britannique d’origine asiatique, dépeint comme égoïste et indifférent à ses employés. La veille de Noël, il reçoit la visite de trois esprits : le passé (Eva Longoria), le présent (Billy Porter) et le futur (Boy George). Avec une bande originale mêlant gospel, bhangra, rap et pop, le film promet de célébrer la diversité britannique tout en délivrant un message de solidarité et de générosité.

Un contraste saisissant

Ce look de fantôme contraste fortement avec l’image glamour habituelle d’Eva Longoria. Quelques jours seulement avant la sortie du trailer, elle apparaissait sur le plateau de « Late Night With Seth Meyers » dans une robe blanche élégante et des escarpins assortis, parlant de son docu-série sportif « Necaxa » et de son quotidien partagé entre l’Espagne et le Mexique.

En définitive, cette transformation pour le film « Christmas Karma » prouve une nouvelle fois la capacité de l’actrice Eva Longoria à surprendre et à se réinventer pour les besoins de ses rôles.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Grosse, je n’avais pas le physique » : à 48 ans, cette actrice dénonce

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Grosse, je n’avais pas le physique » : à 48 ans, cette actrice dénonce

Actrice phare de la série "HPI" et régulièrement citée parmi les comédiennes préférées des Français, Audrey Fleurot est...

« Elle est trop grosse » : Lauren Jauregui visée par des critiques sur son corps

Lauren Jauregui (du groupe Fifth Harmony) fait dernièrement face, sur les réseaux sociaux, à une vague de critiques...

À 60 ans, Elizabeth Hurley en tenue légère enflamme la toile

Elizabeth Hurley prouve une fois de plus que l’âge n’a aucune prise sur son charisme. L'actrice, mannequin et...

« Elle ne vieillit pas ! » : à 48 ans, Shakira s’affiche à la plage

Shakira continue de faire sensation sur les réseaux sociaux. La chanteuse et auteure-compositrice-interprète colombienne a dernièrement enflammé Instagram...

Kylie Jenner et Hailey Bieber, plus complices que jamais dans une vidéo beauté pétillante

La personnalité de téléréalité et influenceuse américaine Kylie Jenner et la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber affichent...

Dua Lipa partage une séance de yoga… et enflamme Instagram

La chanteuse Dua Lipa vient de captiver ses abonnés en partageant une série de photos et vidéos au...