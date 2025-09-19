« C’est vraiment elle ? » : à 50 ans, Eva Longoria est méconnaissable avec des cheveux gris

Eva Longoria surprend ses fans avec une métamorphose dans le trailer de son nouveau film « Christmas Karma », réalisé par Gurinder Chadha. À 50 ans, l’actrice, réalisatrice, productrice et mannequin américaine se glisse dans la peau du fantôme du passé de Noël, affichant une chevelure grise et un maquillage qui la rendent presque méconnaissable.

Une apparition étonnante

Dans la bande-annonce du film « Christmas Karma », on découvre l’ancienne star de la série « Desperate Housewives » coiffée d’une perruque bouclée grise, le visage peint, et vêtue d’un costume noir et argent. Une allure très éloignée de son style habituel, qui a immédiatement fait réagir les internautes. Beaucoup se sont demandé sur les réseaux : « C’est vraiment elle ? », face à cette transformation spectaculaire.

Son personnage, le Ghost of Christmas Past, apparaît pour emmener Eshaan Sood (interprété par l’acteur britannique Kunal Nayyar) dans un voyage à travers ses souvenirs d’enfance, marqués par son départ forcé de chez lui et la séparation d’avec ses amis.

Eva Longoria and Hugh Bonneville character artwork for the UK release of Christmas Karma pic.twitter.com/LP7VWUkGX0 — cinemabang.com (@CinemabangCom) August 27, 2025

Une relecture musicale de Dickens

Le film « Christmas Karma » est une adaptation moderne et musicale du classique « A Christmas Carol » de Charles Dickens. Ici, l’intrigue suit un riche homme d’affaires britannique d’origine asiatique, dépeint comme égoïste et indifférent à ses employés. La veille de Noël, il reçoit la visite de trois esprits : le passé (Eva Longoria), le présent (Billy Porter) et le futur (Boy George). Avec une bande originale mêlant gospel, bhangra, rap et pop, le film promet de célébrer la diversité britannique tout en délivrant un message de solidarité et de générosité.

Un contraste saisissant

Ce look de fantôme contraste fortement avec l’image glamour habituelle d’Eva Longoria. Quelques jours seulement avant la sortie du trailer, elle apparaissait sur le plateau de « Late Night With Seth Meyers » dans une robe blanche élégante et des escarpins assortis, parlant de son docu-série sportif « Necaxa » et de son quotidien partagé entre l’Espagne et le Mexique.

En définitive, cette transformation pour le film « Christmas Karma » prouve une nouvelle fois la capacité de l’actrice Eva Longoria à surprendre et à se réinventer pour les besoins de ses rôles.