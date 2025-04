Cette chanteuse choque avec son avis sur la maternité

Chappell Roan, étoile montante de la pop américaine, ne s’attendait probablement pas à déclencher une telle vague de réactions après son passage dans le podcast « Call Her Daddy ». Invitée à parler de sa carrière, de sa vie amoureuse et de ses projets d’avenir, la chanteuse de 27 ans a exprimé des doutes sincères sur le fait de devenir mère. Des propos jugés provocants par certains, applaudis par d’autres, et qui mettent en lumière un sujet encore largement tabou : la maternité vue sous l’angle du désenchantement.

« Tous mes amis qui ont des enfants vivent un enfer »

C’est au détour d’une question sur ses amitiés d’enfance que Chappell Roan, interrogée par l’animatrice Alexandra Cooper, a partagé sa réflexion. Si elle affirme rester proche de ses amis du lycée, elle note que leurs trajectoires ont beaucoup divergé : « Beaucoup d’entre eux sont mariés, ont des enfants et ont leur propre maison – et je ne sais pas quand cela m’arrivera, si ça m’arrive ».

Lorsque l’animatrice lui demande si elle souhaite elle aussi « tout ça », la chanteuse marque une pause avant de répondre avec franchise : « Je ne sais pas. Une partie de moi se demande : est-ce que ce sera même [encore] légal d’épouser ma femme un jour ? ». Puis, elle ajoute : « Tous mes amis qui ont des enfants vivent un enfer. En fait je ne connais personne qui ait des enfants à cet âge – […] des enfants de 5 ans et moins – et qui soit heureux, qui ait une lueur dans les yeux, qui ait dormi ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ・゚: *✧ Chappell Roan ✧*:・゚ (@chappellroan)

Un avis qui fait réagir

Rapidement, ces propos ont suscité une avalanche de réactions en ligne, en particulier sur TikTok. Certaines mères ont exprimé leur mécontentement, parfois avec humour, parfois avec agacement. L’une d’entre elles ironise : « Le seul ‘enfer’ auquel je suis confrontée est de les protéger dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui… Et peut-être aussi l’apprentissage de la propreté ».

Face à cette vague de critiques, plusieurs internautes ont pris la défense de Chappell Roan, estimant que ses propos, bien que brusques, soulignaient une réalité souvent tue : la pression sociale autour de la maternité et le manque de représentations honnêtes de ses difficultés.

Un tabou mis en lumière

La créatrice de contenus Chelsea Feagan fait partie de celles qui ont nuancé le débat. Dans une vidéo postée sur TikTok, elle reconnaît que les mots de la chanteuse peuvent sembler « très déplacés », mais qu’ils reflètent néanmoins un sentiment largement partagé. Elle pointe du doigt « l’injonction à la maternité » qui pèse sur de nombreuses femmes, qu’elles soient ou non en capacité d’avoir des enfants.

Selon elle, les représentations idéalisées de la maternité, souvent portées par des femmes « ambitieuses et aisées » qui ont eu le luxe de choisir ce chemin, ne suffisent pas à contrer cette pression. « Je ne pense pas que les vidéos de femmes ambitieuses et aisées qui mettent en avant la maternité qu’elles ont choisie volontairement et avec enthousiasme parmi un éventail de choix de vie contribuent à contrer cette réalité », affirme-t-elle.

Une parole qui divise… mais libère ?

Malgré les critiques, certaines mères ont tenu à remercier Chappell Roan pour sa sincérité. L’autrice et blogueuse Stassi Schroeder, mère de 2 enfants, rappelle que la maternité est souvent à la fois « le pire et le meilleur ». Quant à Sarah Ashley Nelson, elle insiste sur le fait que l’expérience décrite par la chanteuse n’invalide pas celle des autres femmes : « En fin de compte, nous devrions nous soutenir les unes les autres, quelles que soient nos décisions ou opinions concernant le fait de devenir mère ou non. Nous devrions nous efforcer de faire en sorte que les discussions sur les difficultés réelles de la maternité ne soient pas un sujet tabou ».

À travers un commentaire spontané, Chappell Roan a rouvert un débat sur un sujet sensible : peut-on être honnête sur les difficultés de la maternité sans être accusée de mépris ou d’égoïsme ? Si ses propos ont choqué, ils ont aussi permis d’ouvrir un espace de parole, révélant des tensions mais aussi des solidarités entre femmes, mères ou non. Au-delà de la polémique, son intervention rappelle à quel point il reste essentiel de pouvoir exprimer des doutes – surtout sur des sujets encore trop souvent sacralisés.