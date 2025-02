Demi Moore rend hommage au style iconique de Céline Dion

Lors du récent dîner des nommés aux Oscars 2025, Demi Moore a une fois de plus prouvé qu’elle est une véritable icône de la mode. L’actrice de 62 ans, nominée pour la première fois aux Oscars pour son rôle dans le film « The Substance », a fait sensation en arborant une tenue chic qui rend hommage à l’un des looks les plus mémorables de l’histoire des Oscars : le smoking inversé de Céline Dion en 1999.

Céline Dion : une audace stylistique en 1999

Retour en 1999, lors de la 71e cérémonie des Oscars. Céline Dion, connue pour sa voix puissante et son sens du style unique, a défié les conventions en portant un smoking blanc signé John Galliano pour Dior… à l’envers ! Cette tenue, complétée par un chapeau Fedora assorti, a immédiatement attiré l’attention. À l’époque, les critiques étaient partagées : certains saluaient l’innovation, tandis que d’autres considéraient ce choix comme un « faux pas mode ». Avec le temps, ce look est devenu emblématique, symbolisant l’originalité dans le monde de la mode.

Demi Moore : une réinterprétation moderne

Avançons de 26 ans jusqu’au dîner des nommés aux Oscars 2025. Demi Moore, en lice pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans « The Substance », a choisi de revisiter ce look iconique. Elle a opté pour un ensemble blanc de Nina Ricci, composé d’un blazer dos nu et de pantalons amples, une création de la collection printemps 2025 de la maison de couture.

De face, le costume semblait classique et élégant, mais en se retournant, Demi Moore révélait un dos nu spectaculaire, rappelant l’audace de la tenue de Céline Dion en 99. Ce choix vestimentaire, orchestré par le styliste Brad Goreski, a été salué pour sa modernité et son hommage subtil à l’histoire de la mode.

Un hommage à l’héritage mode de Céline Dion

En revisitant le smoking inversé de Céline Dion, Demi Moore souligne l’impact durable de la chanteuse sur la mode. Bien que le choix de Céline en 1999 ait été controversé, il est désormais célébré comme avant-gardiste et visionnaire. Demi, en réinterprétant ce look, démontre ainsi que les tendances audacieuses peuvent transcender le temps et continuer à inspirer les générations futures. Ce clin d’œil rappelle que le courage stylistique sont souvent récompensés, même des années plus tard.

En choisissant de rendre hommage à Céline Dion, Demi Moore envoie au passage un message fort sur l’acceptation de soi et la célébration de l’individualité. À 62 ans, l’actrice prouve qu’il n’y a pas d’âge pour oser et réinventer les codes de la mode.

Demi Moore : une saison des récompenses sous le signe de l’élégance

Tout au long de la saison des récompenses, Demi Moore a enchaîné les looks grandioses. Lors des SAG Awards 2025, elle a ébloui dans une robe en cuir noir élégante, tandis qu’aux Golden Globes 2025, elle a opté pour une robe doré qui mettait sublimement en valeur sa silhouette. Son choix pour le dîner des nommés aux Oscars s’inscrit donc dans une série de décisions stylistiques qui mettent en avant son sens aigu de la mode.

Dans le film « The Substance », Demi Moore incarne justement Elisabeth Sparkle, une célébrité quinquagénaire qui, confrontée aux pressions de l’industrie du divertissement, décide de prendre une substance mystérieuse pour retrouver sa jeunesse. Ce thriller féministe, réalisé par la Française Coralie Fargeat, explore les thèmes de l’âgisme et de la quête de la perfection dans une société obsédée par l’apparence. La performance de Demi Moore a été largement saluée, lui valant sa première nomination aux Oscars après 45 ans de carrière.

La mode : un terrain d’expression sans limites

L’hommage de Demi Moore à Céline Dion rappelle que la mode est un terrain d’expression où les règles sont faites pour être réinventées. Les choix audacieux d’hier peuvent devenir les classiques de demain, et les icônes de la mode sont celles qui osent défier les conventions. En revisitant le smoking inversé de Dion, Demi Moore célèbre non seulement une tenue emblématique, mais aussi l’esprit d’audace et de créativité qui anime le monde de la mode.

Avec sa nomination aux Oscars et ses choix stylistiques remarqués, Demi Moore est plus que jamais sous les feux des projecteurs. Son parcours inspire de nombreuses personnes à embrasser leur individualité et à célébrer leur unicité. Qu’il s’agisse de ses performances à l’écran ou de ses apparitions sur le tapis rouge, elle continue de redéfinir les standards de beauté et de succès à Hollywood.