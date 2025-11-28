Moquée au lycée, elle devient la première Miss Angleterre ouvertement homosexuelle

C’est une première historique pour le concours de beauté britannique. À seulement 20 ans, Grace Richardson, originaire du Leicestershire, a été couronnée Miss Angleterre 2025. Étudiante en dernière année de théâtre musical, elle s’impose non seulement par son charisme et son engagement, mais aussi par le fait d’avoir révélé être lesbienne. Son parcours, marqué par le harcèlement à l’école, résonne comme une leçon de résilience et d’authenticité.

Un parcours marqué par le courage

Grace Richardson commence à se questionner sur son identité à 14 ans. À cette époque, elle ne partageait pas l’intérêt de ses camarades pour les garçons. « Tu as pensé à l’idée d’être attirée par les femmes ? », lui dit un jour une amie – une remarque qui agit comme un déclic d’après The Times. Son coming out au lycée n’a pas été facile : moqueries, insultes et isolement ont marqué cette période. Pendant près d’un an, Grace a dû faire face à la cruauté de certains élèves, avant de transformer cette douleur en une force intérieure.

Une Miss fière et authentique

Lors du concours Miss Angleterre, Grace Richardson a décidé de parler franchement de son orientation. Pendant l’entretien avec le jury, elle a évoqué les défis rencontrés en tant que jeune femme lesbienne. Sa sincérité et sa détermination ont frappé les esprits. Loin de cacher son couple, elle a expliqué que sa partenaire l’accompagnait à chaque événement, signe de son refus de dissimuler qui elle est. Le concours Miss Angleterre, en constante évolution, a d’ailleurs pris des mesures. Exit le traditionnel défilé, Grace Richardson a fait un tour sans maquillage qui a permis de célébrer la confiance en soi et l’authenticité des candidates.

Vers Miss Monde et au-delà

À l’horizon 2026, Grace Richardson représentera le Royaume-Uni au concours Miss Monde. Ce défi s’annonce d’autant plus « audacieux » qu’elle montera sur scène aux côtés de candidates venues de pays où l’homosexualité reste illégale. La jeune femme se dit toutefois confiante : selon elle, l’organisation Miss Monde, tout comme Miss Angleterre, la soutient pleinement. Elle espère devenir un symbole pour les femmes et les jeunes LGBTQ+ du monde entier, prouvant qu’il est possible d’être soi-même et de briller.

En définitive, l’histoire de Grace Richardson incarne bien plus que la victoire dans un concours de beauté. Elle illustre la force du courage personnel et la puissance du changement social. En 2026, lorsque Grace portera l’écharpe du Royaume-Uni sur la scène de Miss Monde, elle portera aussi, avec dignité, le message d’une société plus ouverte et inclusive.