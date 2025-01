Joey King, connue pour ses transformations beauté audacieuses, a une fois de plus créé la surprise en arborant des sourcils décolorés. La star du film The Kissing Booth a récemment partagé des photos sur son compte Instagram, affichant fièrement son nouveau look. Mais si certains fans ont adoré son audace, d’autres ont trouvé le résultat… plutôt déroutant.

Des sourcils ou un « look Lorax » ?

Le 16 janvier dernier, Joey King, 25 ans, a publié une vidéo TikTok dans laquelle elle explique avec humour son choix de décolorer ses sourcils. « J’ai teint mes sourcils il y a une semaine », explique-t-elle dans une vidéo où elle apparaît sans maquillage. « Ils étaient presque blancs et maintenant ils ressemblent à une moustache du Lorax ».

Même face aux commentaires mitigés, l’actrice et productrice américaine garde son sens de l’humour. Elle raconte notamment une réaction hilarante de sa mère : « Je l’ai vue il y a deux jours, et elle m’a dit : ‘Je ne peux juste pas te regarder. Tu as l’air tellement bizarre' ».

Un look assumé et temporaire

Loin d’être vexée par les critiques, Joey King défend son choix en expliquant qu’elle voulait simplement essayer quelque chose de différent : « Je sais que j’ai l’air bizarre. C’est justement le but. Je vais les reteindre bientôt, mais laissez-moi profiter de ça pour l’instant ».

Cette expérimentation beauté s’inscrit dans une tendance audacieuse : les sourcils décolorés, déjà adoptés par plusieurs célébrités comme Kendall Jenner ou Julia Fox, qui mettent en avant un look minimaliste et futuriste. Cependant, ce style ne fait pas l’unanimité et continue de diviser.

Joey King : une habituée des transformations

Ce n’est pas la première fois que Joey King joue avec son apparence pour étonner ses fans. De ses coiffures audacieuses à ses maquillages originaux sur le tapis rouge, l’actrice prouve qu’elle n’a pas peur de sortir des sentiers battus. Son dernier look, bien qu’éphémère, illustre une fois de plus son envie d’expérimenter et de repousser les limites des standards de beauté.

Dans un monde où les standards de beauté sont souvent dictés par des tendances figées, Joey King défie les normes et incite chaque personne à explorer son propre style sans crainte de jugement. Il est important de se rappeler que le body shaming n’a pas sa place. Peu importe le choix d’une personne concernant son apparence, qu’il s’agisse de vêtements, de coiffure ou de modifications corporelles, cela lui appartient. La diversité des styles et des expressions de soi est ce qui enrichit notre culture, et chaque personne mérite d’être libre de choisir ce qui la fait se sentir bien, sans être réduite à des jugements.

Qu’on aime ou qu’on déteste, Joey King rappelle qu’essayer de nouvelles choses, même si elles sortent de l’ordinaire, fait partie de son identité. Et qui sait ? Peut-être que cette tendance des sourcils décolorés trouvera bientôt son public.