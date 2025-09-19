Charli XCX casse les traditions avec une robe de mariée qui fait beaucoup parler

Lors de sa seconde cérémonie de mariage organisée en Sicile, Charli XCX s’est affichée dans une robe blanche translucide signée Danielle Frankel, une pièce à la fois élégante et glamour qui a suscité de nombreuses réactions.

Une robe mêlant délicatesse et modernité

L’auteure-compositrice-interprète, actrice et productrice britannique a opté pour une création en mousseline de soie ivoire, dotée d’un bandeau intérieur recouvert de voiles translucides et de rubans superposés. Sa traîne brodée de micro-pétales d’organza et de perles baroques ajoutait une touche poétique, contrastant avec le côté glamour du modèle. Cet ensemble reflète une esthétique couture contemporaine, à l’image du parcours avant-gardiste de Charli XCX.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charli xcx portugal (@charlixcxpt)

Un mariage entre intimité londonienne et faste méditerranéen

Après un mariage civil discret à Londres, la seconde fête en Sicile a réuni proches et amis dans un cadre romantique et ensoleillé. Cette cérémonie a été marquée par une ambiance festive et une esthétique soignée, avec le choix de « Hero » d’Enrique Iglesias en bande-son symbolique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par xcxshake (@xcxshake)

Un style affirmé et un message fort

Charli XCX confirme avec cette robe sa position d’icône de la mode dite alternative, refusant les conventions classiques pour embrasser un style libre et affirmé. Sa tenue, qui laisse entrevoir sa silhouette avec finesse, rappelle que la mode nuptiale peut aussi être un terrain d’expression audacieuse et personnelle.

En définitive, ce second mariage et sa robe emblématique illustrent parfaitement le mélange de modernité et d’émotion portée par Charli XCX, entre tradition revisitée et affirmation stylistique.