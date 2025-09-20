« C’est quoi cette position ? » : le ventre de Rihanna crée le buzz

Rihanna continue de bousculer les codes. La chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d’affaires barbadienne fait dernièrement la couverture du magazine HommeGirls, photographiée par Gabriel Moses, et ses images n’ont laissé personne indifférent.

Une couverture qui divise

Sur le cliché dévoilé sur Instagram, la chanteuse apparaît allongée sur un canapé, vêtue d’une chemise et d’un large pantalon, le ventre de grossesse bien en avant. Une pose qui tranche avec les représentations lisses et attendues de la maternité. Résultat : les réactions sur les réseaux sociaux sont partagées. Certains fans saluent un shoot puissant et moderne : « Elle est iconique, même enceinte elle redéfinit tout », écrit un internaute. D’autres en revanche s’interrogent : « C’est quoi cette position ? », « Pourquoi elle pose avachie comme ça ? », ou encore « Pas très chic pour une mère de famille ».

Des critiques jugées absurdes

Au-delà de la posture, certains commentaires ont même pointé… les petits poils visibles sous son nombril, une remarque largement critiquée par d’autres internautes, qui estiment que ces attaques sont absurdes et inutiles. Pour beaucoup, Rihanna signe au contraire une couverture authentique et sans filtre, à mille lieues des clichés retouchés qui dominent encore l’univers de la mode.

En définitive, connue pour sa volonté de repousser les conventions, Rihanna confirme une nouvelle fois qu’elle n’a pas peur de surprendre. Que l’on aime ou pas, une chose est certaine : sa simple présence en Une d’un magazine suffit à déclencher un débat viral.