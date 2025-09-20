« C’est quoi cette position ? » : le ventre de Rihanna crée le buzz

Léa Michel
@badgalriri/Instagram

Rihanna continue de bousculer les codes. La chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d’affaires barbadienne fait dernièrement la couverture du magazine HommeGirls, photographiée par Gabriel Moses, et ses images n’ont laissé personne indifférent.

Une couverture qui divise

Sur le cliché dévoilé sur Instagram, la chanteuse apparaît allongée sur un canapé, vêtue d’une chemise et d’un large pantalon, le ventre de grossesse bien en avant. Une pose qui tranche avec les représentations lisses et attendues de la maternité. Résultat : les réactions sur les réseaux sociaux sont partagées. Certains fans saluent un shoot puissant et moderne : « Elle est iconique, même enceinte elle redéfinit tout », écrit un internaute. D’autres en revanche s’interrogent : « C’est quoi cette position ? », « Pourquoi elle pose avachie comme ça ? », ou encore « Pas très chic pour une mère de famille ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri)

Des critiques jugées absurdes

Au-delà de la posture, certains commentaires ont même pointé… les petits poils visibles sous son nombril, une remarque largement critiquée par d’autres internautes, qui estiment que ces attaques sont absurdes et inutiles. Pour beaucoup, Rihanna signe au contraire une couverture authentique et sans filtre, à mille lieues des clichés retouchés qui dominent encore l’univers de la mode.

En définitive, connue pour sa volonté de repousser les conventions, Rihanna confirme une nouvelle fois qu’elle n’a pas peur de surprendre. Que l’on aime ou pas, une chose est certaine : sa simple présence en Une d’un magazine suffit à déclencher un débat viral.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Charli XCX casse les traditions avec une robe de mariée qui fait beaucoup parler

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Charli XCX casse les traditions avec une robe de mariée qui fait beaucoup parler

Lors de sa seconde cérémonie de mariage organisée en Sicile, Charli XCX s’est affichée dans une robe blanche...

« Magnifique avec son gros ventre » : à 36 ans, cette actrice rayonne au naturel

L'actrice, chanteuse, danseuse, mannequin et productrice américaine Vanessa Hudgens continue de captiver sa communauté. Révélée dans "High School...

Sydney Sweeney rayonne en vacances (et ce détail n’a échappé à personne)

L'actrice et productrice américaine Sydney Sweeney a choisi un joli cadre dans le désert de l’Utah (États-Unis) pour...

« C’est quoi cette cellulite ? » : cette chanteuse fait face à une vague de critiques

À l’occasion de ses deux récents concerts parisiens pour célébrer ses 25 ans de carrière, la chanteuse et...

« C’est vraiment elle ? » : à 50 ans, Eva Longoria est méconnaissable avec des cheveux gris

Eva Longoria surprend ses fans avec une métamorphose dans le trailer de son nouveau film "Christmas Karma", réalisé...

« Grosse, je n’avais pas le physique » : à 48 ans, cette actrice dénonce

Actrice phare de la série "HPI" et régulièrement citée parmi les comédiennes préférées des Français, Audrey Fleurot est...