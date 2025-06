7 choses que vous ignorez sur la Première dame du Brésil

On connaît son mari, beaucoup moins sa voix. Depuis l’élection de Luiz Inácio Lula da Silva (souvent appelé « Lula ») à la présidence du Brésil en 2022, Rosângela Lula da Silva (surnommée « Janja ») attire l’attention bien au-delà de son rôle protocolaire. Qui est vraiment cette femme, souvent dans l’ombre et pourtant au cœur de l’action ? Voici 7 choses que vous ignorez (peut-être) sur la Première dame du Brésil.

1. Une sociologue engagée depuis l’adolescence

Née le 27 août 1966 à União da Vitória, dans l’État du Paraná, Rosângela Lula da Silva est sociologue de formation. Elle a rejoint le Parti des travailleurs (PT) en 1983, à l’âge de 17 ans, marquant le début d’un engagement politique précoce et durable.

2. Une carrière dans le développement durable

Avant de devenir Première dame, celle qu’on surnomme Janja a travaillé pendant 16 ans à Itaipu Binacional, une entreprise publique gérant un important barrage hydroélectrique. Elle y a coordonné des programmes de développement durable. Elle a également été conseillère en communication chez Eletrobras entre 2012 et 2016.

3. Un soutien indéfectible à Lula pendant son incarcération

Rosângela Lula da Silva, surnommée « Janja », a commencé à fréquenter Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, alors qu’il était incarcéré. Elle lui rendait régulièrement visite en prison, et leur relation s’est renforcée durant cette période difficile. Ils se sont mariés le 18 mai 2022 à São Paulo.

4. Une Première dame influente et proactive

Contrairement à ses prédécesseures, Janja joue un rôle actif dans la vie politique brésilienne. Elle a notamment organisé la cérémonie d’investiture de son mari en 2023 et participe régulièrement à des événements officiels. Certains la comparent à Michelle Obama ou à Evita Perón pour son engagement.

5. Une militante féministe et antiraciste

Rosângela Lula da Silva utilise sa position pour défendre les droits des femmes et des minorités. Elle a notamment plaidé pour la création d’un ministère des Femmes et a mis en lumière l’importance du vote féminin dans l’élection de son mari Luiz Inácio Lula da Silva, souvent appelé « Lula ».

6. Une figure centrale dans la campagne présidentielle de 2022

Durant la campagne de 2022, Rosângela Lula da Silva a été une conseillère stratégique pour son mari Luiz Inácio Lula da Silva. Elle a facilité des alliances politiques clés, notamment avec la sénatrice Simone Tebet et la chanteuse Anitta, contribuant ainsi à la victoire électorale.

7. Une prise de position remarquée contre Elon Musk

Lors d’un atelier sur la désinformation au G20 Social en novembre 2024, Janja a publiquement critiqué Elon Musk, propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter), en déclarant : « Je n’ai pas peur de toi non plus. Fuck you, Elon Musk ! ». Cette déclaration a suscité de vives réactions, notamment de la part d’Elon Musk lui-même.

Fuck you, Elon Musk,” says Brazil’s first lady, Janja da Silva, during the G20 Social panel. pic.twitter.com/z99XqiHwnj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2024

Loin d’un rôle décoratif, Rosângela Lula da Silva s’impose ainsi comme une actrice politique à part entière, portant visiblement des convictions fortes sur la justice sociale, le féminisme et la démocratie. En affirmant pleinement sa voix, son histoire et son influence, Janja redéfinit ce que peut être une Première dame au XXIe siècle : engagée, visible, et résolument libre.