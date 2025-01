En décolleté, cette actrice de 52 ans est sublime sur le tapis rouge

Après une décennie loin des plateaux de tournage, Cameron Diaz marque son grand retour avec le film Back in Action. Hier 15 janvier 2025, lors de l’avant-première à Berlin, l’actrice de 52 ans a illuminé le tapis rouge aux côtés de l’acteur américain Jamie Foxx et du réalisateur Seth Gordon. Et pour cette occasion spéciale, la star a opté pour une tenue entièrement noire, combinant élégance et sophistication.

Un look noir parfaitement maîtrisé

Cameron Diaz a fait sensation dans un jean noir ample, qu’elle a accompagné d’un top au décolleté délicatement transparent. Pour couronner cette tenue, elle a choisi un manteau noir ultra-long qui frôle le sol, ajoutant une touche théâtrale et moderne à son look. Aux pieds, elle a misé sur des derbies noires, alliant confort et style. Ce choix vestimentaire reflète à la perfection l’allure intemporelle et chic de l’actrice.

À 52 ans, Cameron Diaz prouve ainsi avec éclat que l’élégance n’a pas d’âge. Loin des codes classiques de la robe et des talons hauts, elle opte pour une tenue parfaitement maîtrisée, qui allie modernité et chic. En arborant un tel look, Cameron Diaz incarne l’idée que l’élégance transcende les attentes sociales, prouvant que l’on peut briller sur le tapis rouge sans suivre les codes traditionnels de la féminité. La couleur noire, à la fois sobre et intemporelle, et l’équilibre parfait entre modernité et sophistication, révèlent une femme sûre d’elle et d’une beauté indéniable, quelles que soient les années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Une mise en beauté raffinée

Cameron Diaz a complété sa tenue par un maquillage subtilement glamour. Elle a arboré un blush lumineux, un fard à paupières discret, et une bouche rouge éclatante, ajoutant une touche de couleur à son look monochrome. Côté coiffure, elle a opté pour un chignon, avec quelques mèches qui encadraient délicatement son visage, lui conférant une allure naturelle et gracieuse.

Les accessoires n’étaient pas en reste : on a pu remarquer des boucles d’oreilles dorées XXL et une bague discrète, qui apportaient la touche finale à cette tenue sans faute.

Cette apparition marque un retour en grande pompe pour Cameron Diaz, rappelant à tout le monde pourquoi elle reste l’une des figures emblématiques d’Hollywood. Ce look maîtrisé confirme que l’actrice n’a rien perdu de son charisme et de son sens inné de l’élégance, si certaines personnes en doutaient.