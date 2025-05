Le retour surprise de Rihanna à Cannes : sa robe fait sensation

Cannes n’attendait qu’elle. Depuis sa dernière apparition remarquée en 2017 pour la projection du film « Okja » de Bong Joon-ho, Rihanna s’était faite discrète sur la Croisette. Pour cette édition 2025 du Festival de Cannes, la star barbadienne a choisi le tapis rouge pour signer un retour mémorable.

Une réinvention des codes de la mode de maternité

Enceinte de son troisième enfant, Rihanna a créé l’événement en apparaissant dans une robe sculpturale signée Alaïa, soulignant une nouvelle fois son statut d’icône de mode. La robe en question, d’un bleu intense, était ajourée et très glamour. Depuis plusieurs années, Rihanna redéfinit les codes de la mode de maternité. Loin des tenues classiques ou effacées, chaque apparition devient une affirmation. Celle de Cannes n’a ainsi pas dérogé à la règle.

Un retour sous les projecteurs, au bras d’A$AP Rocky

La chanteuse n’était pas présente par hasard. Rihanna accompagnait son compagnon, le rappeur A\$AP Rocky, à l’affiche du nouveau thriller de Spike Lee, « Highest 2 Lowest », où il partage l’écran avec Denzel Washington. Ensemble, ils ont offert une scène digne d’un film hollywoodien : lui, en costume Saint Laurent et lunettes Ray-Ban, elle, majestueuse, abritée sous un parapluie tenu par son partenaire. Une image iconique, capturant à la fois le glamour et la complicité du couple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Match (@parismatch)

Une tenue pleine de références

Le bleu profond de la robe de Rihanna a alimenté toutes les conversations. Simple choix esthétique ou clin d’œil subtil ? Certains y ont vu un indice sur le sexe du futur bébé, d’autres un hommage discret au personnage de la Schtroumpfette, que Rihanna double dans le prochain film « Les Schtroumpfs ». Elle y interprète aussi une chanson originale intitulée « Friend of Mine ». Ce jeu de correspondances renforce l’image d’une artiste qui pense chaque détail comme une extension de son univers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELLE Magazine (@elleusa)

Des accessoires soigneusement choisis

Côté accessoires, rien n’a été laissé au hasard. Rihanna portait des sandales Amina Muaddi parfaitement assorties à sa robe, et des bijoux étincelants signés Boucheron. Parmi eux, une paire de boucles d’oreilles inspirées du monde végétal ajoutait une touche poétique à l’ensemble. L’attention portée à chaque élément souligne une fois encore sa capacité à transformer ses apparitions en véritables statements mode.

Une nouvelle étape dans sa réinvention stylistique

Depuis la naissance de son premier enfant, Rihanna ne cesse de repousser les limites de la mode prénatale. On se souvient de sa tenue en janvier 2022 : manteau Chanel rose entrouvert sur un ventre nu, jean de la marque Vêtements et bijoux clinquants.

Puis de son look Dior en lingerie transparente au défilé, où elle transformait sa grossesse en véritable accessoire de mode. Sa démarche s’inscrit dans un mouvement plus large : revendiquer la grossesse comme une période de puissance et non de retrait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri)

En foulant les marches du Palais des Festivals, Rihanna n’a pas simplement participé à l’événement. Elle l’a redéfini. Sa robe Alaïa, sa présence éclatante, son message de liberté et de maîtrise de soi ont offert au Festival de Cannes un moment aussi esthétique que symbolique. Un retour attendu, une icône confirmée, et un instant de mode qui restera gravé dans les annales.