Kang Ji-young, ancienne membre du groupe KARA et désormais actrice confirmée, revient sur le devant de la scène dans un registre inattendu. Dans le film « I Kill You », qui sortira le 22 juillet prochain, elle se glisse dans deux rôles diamétralement opposés, révélant une palette émotionnelle saisissante. Réalisé par le cinéaste coréen Yu Ha, ce drame noir et sensoriel s’annonce déjà comme l’un des événements marquants du cinéma sud-coréen cet été.

Un film intense porté par une double performance

Dans « I Kill You », Kang Ji-young interprète à la fois Han Ji-yeon, une héritière glaciale issue d’un milieu ultra privilégié, et Seon-woo, une jeune athlète solaire en passe de rejoindre l’équipe nationale de taekwondo. Lorsque Ji-yeon est soupçonnée d’avoir causé un accident de la route, elle décide de se faire remplacer face aux médias par Seon-woo, bouleversant à jamais la vie de cette dernière.

À travers cette intrigue où les identités s’entremêlent, le film aborde des thèmes profonds : le poids des apparences, la duplicité des émotions, et la manière dont les rôles imposés peuvent façonner – ou détruire – une personne.

Une actrice en pleine transformation

Kang Ji-young n’a pas seulement changé de registre : elle se réinvente totalement. L’actrice a tenu à ce que les spectateurs puissent douter, jusqu’au dernier moment, du fait que ces 2 personnages soient joués par une seule et même personne. Ce rôle marque un tournant audacieux dans sa carrière, jusqu’ici marquée par des performances plus classiques. Loin de l’image lisse des idoles de la K-pop, Kang Ji-young explore ici les zones d’ombre de l’âme humaine.

Dans les premiers échos en ligne, de nombreux internautes saluent la performance inattendue de Kang Ji-young, certains allant jusqu’à commenter : « Elle cache bien son jeu », soulignant ainsi la surprise face à sa transformation. Connue jusqu’ici pour son image douce et sa carrière musicale, l’actrice révèle ici une facette plus sombre, plus complexe, qui tranche avec les rôles qu’on lui associait habituellement.

Une œuvre signée Yu Ha, figure du cinéma noir coréen

Le film est également notable pour être la première incursion du réalisateur Yu Ha – maître du genre noir en Corée du Sud – dans un long-métrage centré sur une protagoniste féminine. « I Kill You » promet un regard nouveau sur l’action, mêlant mystère psychologique, tension dramatique et introspection. Le film a déjà été sélectionné en compétition officielle au Festival international du film fantastique de Bucheon 2025, gage de son ambition artistique.

Une actrice sur tous les fronts

Ce n’est pas tout : juillet sera un mois intense pour Kang Ji-young. En plus de « I Kill You », elle apparaîtra également dans le film « Doenjang-i », prévu pour le 2 juillet. Et à partir du 5 juillet, elle reprendra la scène musicale avec la tournée KARASIA: Magical World, qui passera par Yokohama et Kobe au Japon.

Avec « I Kill You », Kang Ji-young s’impose comme une figure montante du cinéma sud-coréen contemporain. Portée par un double rôle exigeant, elle s’éloigne des clichés et confirme une ambition artistique forte. En osant brouiller les frontières entre identité, culpabilité et résilience, elle nous rappelle que, parfois, les personnages les plus troublants sont ceux qui nous ressemblent le plus.