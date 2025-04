À Coachella, Lisa reçoit un soutien inattendu venu de The White Lotus

La scène de Coachella 2025 a réservé son lot de surprises, mais l’un des moments les plus inattendus s’est joué en coulisses. Alors que Lisa, membre du girl group sud-coréen de K-pop Blackpink, enflammait la scène Sahara lors de sa performance solo, elle a reçu un soutien enthousiaste… venu directement de la distribution de la série « The White Lotus », dans laquelle elle tient un rôle cette année. Un clin d’œil spontané, amical et révélateur de la reconnaissance croissante dont bénéficie l’artiste dans l’univers du divertissement, bien au-delà de la K-pop.

Une performance très attendue

C’est le 11 avril 2025 que Lisa (Blackpink) a livré sa toute première performance solo à Coachella, interprétant des titres issus de son album « Alter Ego » dans une mise en scène audacieuse. Vêtue d’un body métallique futuriste, elle a électrisé le public avec ses morceaux « Thunder », « New Woman » et « Rockstar », confirmant son statut de performeuse accomplie.

Au-delà des projecteurs, ce sont les visages présents dans la foule qui ont attiré l’attention : plusieurs co-stars de la troisième saison de « The White Lotus », actuellement en tournage, étaient présentes pour l’encourager.

Patrick Schwarzenegger en fan assumé

Parmi eux, Patrick Schwarzenegger, acteur et fils de l’icône hollywoodienne Arnold Schwarzenegger, a été aperçu dans la foule, brandissant un lightstick à l’effigie de Lisa. Visiblement conquis par la performance, il a partagé une vidéo sur Instagram, dans laquelle on le voit danser avec enthousiasme, accompagnée d’un commentaire léger : « Excusez ma danse, j’avais pris un cocktail ».

Cette réaction spontanée a amusé les internautes, qui ont salué l’énergie sincère et l’amitié manifeste entre les deux artistes. Un moment qui dépasse le simple soutien professionnel pour révéler une complicité née sur le tournage.

Une transition artistique réussie

Lisa (Blackpink) ne s’est pas contentée de briller sur scène. Elle a aussi profité du moment pour glisser un clin d’œil à son nouveau rôle dans « The White Lotus ». S’adressant au public, elle a déclaré avec humour : « Pour les fans de The White Lotus, vous pourriez être surpris de voir Mook sur scène. C’est elle quand elle ne travaille pas, vous savez ? ».

Un clin d’œil à son personnage, Mook, qui a suscité les rires et les applaudissements de la foule. Ce moment souligne la manière dont Lisa navigue avec aisance entre ses multiples identités artistiques : chanteuse, danseuse, et désormais actrice à l’international.

Une artiste au rayonnement mondial

Cette apparition conjointe de Lisa et de ses partenaires de « The White Lotus » à Coachella reflète une dynamique intéressante dans l’industrie du spectacle : l’émergence d’artistes aux talents multiples, capables de briller aussi bien sur scène que sur écran.

Lisa (Blackpink) incarne cette génération cosmopolite qui redéfinit les frontières entre musique, mode et fiction. Déjà reconnue pour son charisme et sa présence scénique, elle prouve désormais qu’elle est aussi capable d’habiter un personnage avec justesse. Le soutien public de ses collègues de série ne fait que renforcer cette image d’artiste complète, engagée et respectée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fan Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger_fan)

En recevant un soutien chaleureux et inattendu de ses partenaires de « The White Lotus » lors de son passage à Coachella, Lisa (Blackpink) montre qu’elle ne se contente pas d’élargir son public : elle crée des ponts entre les univers. Sa présence sur scène, autant que sa place dans une série télévisée acclamée, confirme qu’elle est en train de devenir l’une des figures les plus influentes de sa génération.