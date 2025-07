Le râteau le plus légendaire d’Hollywood ? Cette actrice s’en souvient encore !

Certaines anecdotes traversent le temps et deviennent légendaires dans les coulisses d’Hollywood. Le jour où Winona Ryder, à l’époque jeune comédienne sous le charme de l’immense Al Pacino, a osé lui déclarer sa flamme est sans doute l’un des râteaux les plus mémorables du cinéma américain.

Quand Winona Ryder ose tout pour Al Pacino

Dans les années 1990, Winona Ryder rêve d’amour et de cinéma. Lors d’un atelier autour de la pièce Richard III, qu’Al Pacino adaptera plus tard au cinéma dans « Looking for Richard », elle a la chance inouïe de partager la scène (et nombre de cafés new-yorkais) avec son idole. Habituée à incarner le romantisme à l’écran, Winona n’hésite pas à transposer ses sentiments dans la réalité et finit par se lancer : « Je t’aime, tu sais. Je suis vraiment complètement amoureuse de toi ».

Une réponse cinglante, mais pourtant tendre

La réaction d’Al Pacino ? L’acteur, alors de 31 ans son aîné, se montre à la fois bienveillant et catégorique : « Oh, chérie, noooon ». Un stop monumental, élégant mais définitif, dont Winona Ryder rit aujourd’hui elle-même. La différence d’âge, le contexte professionnel et sans doute la légendaire discrétion d’Al Pacino auront scellé le sort de cette passion avortée.

Un refus qui n’a pas brisé leur complicité

Malgré cet échec sentimental, Winona Ryder ne garde aucune rancune. Ils resteront en bons termes, rejoueront même ensemble dans « Simone » en 2002, et partagent encore aujourd’hui de chaleureux moments – parfois autour d’une partie de poker. « C’est génial ! », confie l’actrice, qui s’amuse rétrospectivement de la situation, d’autant plus en découvrant quelques années plus tard qu’Al Pacino fréquenterait une compagne plus jeune qu’elle.

Ce que cette histoire révèle d’Hollywood

Ce râteau légendaire n’a rien terni du prestige de Winona Ryder, ni de la légende d’Al Pacino. Au contraire, il incarne la sincérité, l’audace, et l’autodérision : des qualités précieuses dans le microcosme du cinéma. Et rappelle, en filigrane, que même les plus grandes stars connaissent des désillusions… et savent les raconter avec humour.

Winona Ryder, 53 ans aujourd’hui, regarde cette mésaventure comme un souvenir tendre et drôle, preuve que dans la légende d’Hollywood, chaque « vent » peut devenir une grande histoire.