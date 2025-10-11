À 24 ans, l’ex « enfant la plus belle du monde » se confie

Thylane Blondeau entre très tôt dans le monde du mannequinat. Repérée à seulement 4 ans par le styliste et couturier français Jean Paul Gaultier, elle devient l’une des plus jeunes mannequins à défiler lors de la Fashion Week de Paris.

Le visage de « la plus belle fille du monde »

Thylane est notamment célèbre pour avoir été élue « plus belle fille du monde » par le magazine TC Candler, distinction qu’elle a remportée à plusieurs reprises. Toutefois, elle tempère toujours cette appellation qui, selon elle, ne reflète pas pleinement ce qu’elle est : « Je ne suis pas un idéal de beauté, je suis juste une adolescente et une humaine », confiait-elle en 2018.

Cette humilité et cette simplicité face à son image publique lui valent l’admiration de nombreux fans et professionnels. Cette enfance sous les projecteurs, marquée par des contrats avec des maisons prestigieuses l’a rapidement propulsée sous les feux de la rampe. Avant même ses 10 ans, elle avait déjà fait la couverture de nombreux magazines, dont Vogue, signe d’un succès international fulgurant.

View this post on Instagram A post shared by Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Parcours entre mode, cinéma et entrepreneuriat

Au-delà du mannequinat, Thylane Blondeau (24 ans) diversifie ses activités. Elle s’essaie au cinéma avec un rôle remarqué dans « Belle et Sébastien : L’aventure continue ». Forte de ses expériences, elle lance également sa propre marque de cosmétiques et soins capillaires, ancrée dans une démarche naturelle et respectueuse de la beauté authentique. Cette transition vers l’entrepreneuriat souligne sa volonté d’affirmer une identité propre et engagée, loin des images parfois stéréotypées du monde de la mode.

Une jeune femme battante face aux épreuves

Malgré son succès, Thylane a traversé des moments difficiles, notamment sur le plan de la santé. En 2022, elle révèle avoir subi l’ablation d’un kyste ovarien, précisant aussi avoir été confrontée à des diagnostics médicaux contradictoires. Son témoignage franc et ouvert sur ces épreuves humaines renforce son image de jeune femme forte, capable de se battre pour son bien-être.

Une défense de la beauté naturelle

En parallèle, Thylane Blondeau s’affirme contre les rumeurs sur des interventions esthétiques. Sur ses réseaux sociaux, elle dément catégoriquement avoir eu recours à la chirurgie plastique, soulignant que « maquillage et soins sont les seuls secrets de sa beauté ».

Elle dit en story : « Je sais que dans cette génération, les gens ont tendance à faire des choses très tôt, mais moi, je n’ai jamais touché à rien. Vous pouvez regarder des photos de moi quand j’étais plus jeune, rien n’a changé. Les gens aiment comparer et inventer des choses, mais ce n’est pas parce que je porte du maquillage ou que j’utilise un crayon à lèvres que je me suis fait retoucher les lèvres ou le visage ». Elle appelle alors à plus de respect et de bienveillance envers les corps, en prônant une image sincère et positive de soi.

View this post on Instagram A post shared by Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

À 24 ans, Thylane Blondeau incarne ainsi aujourd’hui plus qu’un visage : elle représente une génération qui valorise l’authenticité, l’engagement et la résilience. Son parcours, entre succès précoce, épreuves personnelles et initiatives entrepreneuriales, montre une femme accomplie et sereine, prête à écrire son propre destin loin des clichés.