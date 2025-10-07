Demi Lovato sans pantalon dans les rues de Paris, son look fait réagir !

Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Demi Lovato a récemment défié les codes de l’automne en osant un look dénué de pantalon. Un choix mode qui souligne son assurance et son goût pour l’audace vestimentaire.

Un body noir sans pantalon

Pour le défilé de Coperni, l’autrice-compositrice-interprète, actrice, mannequin et entrepreneur américaine est apparue dans un body noir à manches longues, sans pantalon. Elle a complété sa tenue avec des collants noirs avec des poches latérales, et un manteau ample en fausse fourrure vert qui ajoutait une touche de fantaisie et de chaleur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’OFFICIEL PARIS (@lofficielparis)

Une allure qui captive les regards

Ce choix mode éclaire – semble-t-il – la volonté de Demi Lovato de s’imposer avec un style fort et personnel. Son ensemble, entre minimalisme et glamour, a fait vibrer la capitale du chic et n’a pas laissé indifférent, suscitant admiration et débats parmi les fans et les médias.

En définitive, Demi Lovato confirme que la mode est aussi une affaire de confiance en soi, capable de repousser les limites et de créer l’événement à chaque apparition.