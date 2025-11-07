En jupe « invisible », Mandy Moore embrasse la tendance de l’année

Léa Michel
@mandymooremm/Instagram

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, réalisatrice et styliste américaine Mandy Moore a récemment fait sensation lors des CFDA Fashion Awards 2025 à New York. La star de la série « This Is Us » a revisité la tendance du « no pants » (sans pantalon) avec une tenue miroitante à effet d’illusion d’optique.

Une tenue entre transparence et lumière

Le haut, entièrement couvert de sequins dorés, ambrés et bleu nuit, formait un dégradé métallique scintillant. À partir des hanches, ces reflets s’estompaient pour laisser place à un tulle presque invisible, révélant ses jambes sous un voile à effet ombré bleu et orange. Sous cette transparence, une fine doublure blanche apportait juste assez de couvrance. Mandy Moore a complété son look avec des sandales orange tangerine à lacets montant jusqu’aux mollets, assorties à sa manucure bleu nuit et à son maquillage inspiré du coucher de soleil.

Une allure glamour et affirmée

Côté beauté, Mandy Moore a opté pour une mise en beauté tout en douceur : cheveux bruns méchés de blond, coiffés en vagues légères séparées au milieu, ombres à paupières pêche métallisé et gloss orangé. L’ensemble composait un look automnal raffiné et lumineux. Ce n’est pas une première pour Mandy Moore : en avril dernier, elle avait déjà osé un ensemble transparent lors des Fashion Trust U.S. Awards, composé d’un crop top nude et d’une jupe assortie entièrement recouverts de cristaux et strass.

En résumé, cette nouvelle apparition confirme que Mandy Moore s’amuse avec la mode – à l’image d’une génération de femmes qui redéfinissent les codes du glamour hollywoodien.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
