Demi Moore, grand-mère, publie une photo avec sa petite-fille

Demi Moore n’a pas célébré la fête des Mères (le 10 mai aux USA) de façon ordinaire. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine a publié sur Instagram un carrousel qui traverse quatre décennies de maternité – des premières photos de ses filles bébés jusqu’à sa petite-fille Louetta, 3 ans. Et les réactions n’ont pas tardé.

« Je me souviens encore de la première fois où chacune de vous tenait dans mes bras »

C’est avec ces mots qu’a débuté la légende du post de Demi Moore : « Je me souviens encore de la première fois où chacune de vous tenait dans mes bras. Maintenant regardez-vous. Mes chéries, vous avez grandi d’une façon qui me coupe le souffle, et d’une certaine façon, chaque année, je tombe encore plus amoureuse de qui vous êtes. Joyeuse fête des Mères et des grands-mères à toutes les belles mamans ». Une légende sobre et sincère qui a immédiatement touché ses 6,7 millions d’abonnés.

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Le post qui traverse quatre décennies

Le carrousel s’ouvre sur une photo en noir et blanc d’une Demi Moore à la coupe G.I. Jane, tenant ses trois filles dans une couverture – Rumer, Scout et Tallulah, nées de son union avec Bruce Willis. Une autre photo en noir et blanc, prise quelques années plus tard, montre Demi sans maquillage, en deux-pièces léopard et lunettes aviateur, tenant sa petite-fille Louetta nouveau-née dans ses bras. Un voyage dans le temps familial, pudique et bouleversant.

Rumer Willis, maman célébrée

La petite Louetta, 3 ans, fille de Rumer Willis et de Derek Richard Thomas, apparaît dans plusieurs images du carrousel, dont une prise lors des fêtes de fin d’année. Ce post est ainsi une façon pour Demi Moore de célébrer sa fille aînée Rumer dans son rôle de mère. La légende précise justement « Joyeuse fête des mères et des grands-mères » – une façon d’honorer simultanément trois générations de femmes de la même famille.

Un cliché en noir et blanc, une petite fille en tulle étoilé, et 30 ans de maternité entassés dans un carrousel Instagram : Demi Moore a ainsi offert pour la fête des Mères (célébrée le 10 mai aux USA) quelque chose de rare : une image de famille authentique, sans filtre. Et ça a touché bien au-delà de ses 6,7 millions d’abonnés.