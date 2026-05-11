« Un visage gracieux » : la beauté de cette mannequin italienne intrigue les internautes

La mannequin italienne Vittoria Ceretti a partagé un photo « dump » sur son compte Instagram, avec un selfie « au naturel » en couverture, accompagné d’une légende toute simple : « new york days and clear skies » (des journées new-yorkaises et un ciel dégagé). Le résultat ? Des milliers de commentaires admiratifs et un nouvel hommage à cette beauté brute qui fait sa marque de fabrique depuis plus de dix ans.

Un selfie qui fait fondre la Toile

Sur la photo, Vittoria Ceretti pose dans un haut en satin noir bordé de dentelle blanche, cheveux longs détachés, sans maquillage apparent. La lumière du jour entre par une grande baie vitrée derrière elle, et l’on devine les buildings new-yorkais à l’arrière-plan. Une mise en scène simple, qui mise tout sur le naturel. Et c’est précisément cette simplicité qui a séduit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vittoria Ceretti (@vittoria)

Les fans adorent

Sous la publication, les commentaires ont afflué : « un visage gracieux », « j’adore le look naturel », « beauté brute »… Les fans ont salué l’absence d’artifices, cette aisance déconcertante à passer du tapis rouge à un selfie à peine arrangé, sans rien perdre de son aura. Une qualité rare, surtout à l’ère des photos toutes plus retouchées les unes que les autres.

Avec un simple selfie, Vittoria Ceretti rappelle ainsi pourquoi elle fait partie des mannequins les plus en vue de sa génération. L’Italienne semble avoir trouvé son équilibre, et à voir l’enthousiasme de ses fans, son charme intemporel n’a clairement pas fini de fasciner.