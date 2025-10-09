En tenue légère, cette athlète olympique choque ses fans à Vegas

La gymnaste la plus décorée de l’histoire olympique, Simone Biles, a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux – mais cette fois, loin des tapis de compétition. En escapade à Las Vegas le temps d’un week-end, l’athlète a partagé une série de photos en tenue dite légère. Résultat : des réactions mitigées entre admiration et étonnement.

Un look qui divise

Dans un post Instagram publié début octobre, Simone Biles apparaît de dos, assise sur le bord d’un canapé, vêtue d’un bas camouflage et d’un débardeur noir de la marque Chrome Hearts. Lunettes de soleil Prada sur le nez, la gymnaste affiche une attitude détendue et sûre d’elle, légendant : « Vegas ne nous doit rien » – un clin d’œil à un week-end visiblement inoubliable.

La publication comprend également des clichés en mini-jupe à sequins bleue, entourée de ses amis dont DJ Marshmello et l’escrimeur olympique Miles Chamley-Watson. Parmi les détails partagés, une photo d’un tee-shirt au message engagé : « Le racisme n’est pas une option », saluée par plusieurs internautes.

Des fans partagés

Dans les commentaires, les fans se sont montrés divisés. Certains ont acclamé la gymnaste : « Tu es magnifique », « J’adore te voir briller ! ». D’autres, en revanche, se sont dits surpris par son look plus osé : « Ce n’est pas l’image qu’on attend d’une athlète de son niveau » ou encore « C’est trop provocant »…

Une icône au-delà du sport

Simone Biles n’est malheureusement pas étrangère à la critique. Déjà admirée pour avoir brisé les tabous sur la santé mentale pendant les Jeux de Tokyo en 2021, elle continue de s’affirmer hors des normes imposées aux femmes dans le sport. En pleine transition de vie – entre la vie de couple à Chicago avec son mari, le footballeur Jonathan Owens, et la construction de leur maison à Houston – la championne profite aussi de moments de liberté loin des projecteurs de la compétition.

Avec ses choix mode, sa liberté de ton et ses engagements personnels, Simone Biles continue d’inspirer, même en dehors des agrès. Elle nous rappelle qu’une championne n’a pas à rester figée dans une image parfaite. Elle est aussi une jeune femme, libre de vivre, d’aimer et de s’habiller comme elle l’entend.

En définitive, cette nouvelle apparition de Simone Biles à Las Vegas illustre parfaitement la dualité de son image : celle d’une athlète d’exception et d’une femme qui revendique sa liberté d’expression. Entre force, indépendance et authenticité, Simone Biles confirme qu’elle reste une icône bien au-delà des podiums.