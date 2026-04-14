Pourquoi la silhouette musclée de cette danseuse étoile fascine autant

Fabienne Ba.
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La danseuse et chorégraphe sud-africaine Oti Mabuse a marqué les esprits lors des Olivier Awards 2026 avec une silhouette mise en valeur par une robe structurée. Sa présence sur le tapis rouge souligne l’évolution des représentations du corps dans les disciplines liées à la danse et au spectacle.

Une apparition remarquée aux Olivier Awards 2026

Oti Mabuse a assisté aux Olivier Awards au Royal Albert Hall de Londres, une cérémonie qui célèbre chaque année les productions et artistes du théâtre britannique. Pour l’événement, elle a opté pour une robe courte corsetée orange, caractérisée par une structure marquée et une encolure sculpturale. La coupe ajustée mettait en valeur sa musculature. Les Olivier Awards, créés en 1976, constituent un rendez-vous majeur du calendrier culturel britannique, réunissant des personnalités issues du théâtre, de la danse et du divertissement.

 

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Une évolution des représentations esthétiques

Au fil des années, les standards esthétiques associés à la danse et au spectacle ont évolué, laissant davantage de place à la diversité des morphologies. Le corps athlétique est désormais perçu comme compatible avec une « image élégante et expressive ». Les apparitions publiques de danseuses reconnues participent à cette évolution, en valorisant des silhouettes reflétant la réalité physique de leur pratique artistique. Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large où la performance et la capacité physique sont davantage reconnues comme des éléments essentiels de l’expression artistique.

En définitive, l’apparition d’Oti Mabuse aux Olivier Awards 2026 illustre parfaitement la transformation des codes esthétiques dans le monde de la danse et du spectacle. En mettant en lumière une silhouette à la fois musclée, expressive et élégante, elle contribue à redéfinir les standards de beauté, désormais davantage ancrés dans la réalité physique et la performance artistique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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