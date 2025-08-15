Search here...

« Elle devient gothique » : le dernier look de Jenna Ortega divise à nouveau les internautes

Léa Michel
@jennaortega / Instagram

Après trois ans d’attente, la saison 2 de Mercredi est enfin disponible sur Netflix depuis le 6 août. Créée par Tim Burton, la série est rapidement devenue un phénomène mondial grâce à son esthétique singulière et à l’interprétation magnétique de Jenna Ortega. En pleine tournée promotionnelle, l’actrice continue de jouer avec les codes gothiques… mais pas toujours au goût de tout le monde.

Un look qui brouille les lignes entre fiction et réalité

Le 11 août 2025, Jenna Ortega est apparue au Four Seasons Hotel de Séoul pour une conférence de presse autour de la nouvelle saison. Fidèle à son image sombre et mystérieuse, elle portait une création Simone Rocha issue de la collection printemps 2025, conçue en collaboration avec l’artiste irlandaise Genieve Figgis. La pièce maîtresse : un body vert orné d’une peinture macabre aux dents menaçantes. Le tout associé à un half bun laissant tomber deux mèches autour du visage et des sourcils volontairement décolorés. Un choix signé par son styliste Enrique Melendez, qui renforce encore le lien entre Jenna et son personnage culte.

Des réactions contrastées

Sur les réseaux, les avis se sont vite divisés. Déjà critiquée lors d’apparitions précédentes pour ses sourcils décolorés, Jenna Ortega a de nouveau déclenché un flot de commentaires. Cette fois, c’est aussi sa tenue qui a fait débat : si certains la trouvent “trop extrême” ou “pas flatteuse”, d’autres ont salué l’audace et la cohérence artistique. Plusieurs internautes ont écrit qu’ils adoraient la façon dont elle mélange mode avant-gardiste et esprit gothique, jugeant le look “fort” et “parfait pour Mercredi”.

Quoi qu’elles portent ou quoi qu’elles fassent, les actrices suscitent toujours des avis en demi-teinte. Elles éveillent des critiques, qui sont surtout le fruit d’une jalousie mal placée ou d’un esprit trop fermé. Alors même si le look « dark » de Jenna Ortega n’a pas fait l’unanimité auprès du public, il fait sens avec la série « Mercredi », qui a, elle aussi, pris une tournure plus lugubre et gore.

Nous, on valide

De notre côté, on trouve que Jenna Ortega réussit un pari audacieux. Elle propose un style qui sort des sentiers battus, reflète son personnage tout en affirmant sa personnalité. Même si ce look divise, il montre qu’elle ne craint pas de surprendre et de rester fidèle à son univers. Et à nos yeux, c’est exactement ce qui la rend si intéressante sur et en dehors de l’écran.

Mercredi a-t-elle trop déteint sur Jenna Ortega ou est-ce uniquement le reflet d’un marketing de l’obscur parfaitement exécuté ? Nous, ce que l’on voit surtout c’est une actrice singulière qui donne une nouvelle vision de la féminité. Aux antipodes de la Barbie toute de rose vêtue, elle incarne une élégance plus ténébreuse. Une chose est sûre : elle a la couleur noir qui coule dans son sang.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
