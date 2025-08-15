« Elle mérite d’être mannequin de l’année » : Alex Consani enflamme les réseaux

Alex Consani continue de captiver le public. Figure montante de la mode, elle attire l’attention autant sur les podiums que dans des moments capturés au naturel, et chaque apparition semble confirmer son aura unique.

Une photo qui enflamme les réseaux

Sur X, le compte Pop Crave a récemment partagé une photo d’Alex Consani avec la légende « Alex Consani stuns in a speeding car ». Si l’anglais n’était pas votre matière de prédilection ça veut dire « Alex Consani, éblouissante dans une voiture à grande vitesse ». L’image, prise dans une voiture en mouvement et sans mise en scène, a rapidement enflammé les commentaires.

Beaucoup y voient la preuve qu’elle dégage un charisme rare et une présence de star, même dans un instant authentique. Parmi les réactions, plusieurs internautes affirment qu’ »elle mérite amplement d’avoir été élue mannequin de l’année », saluant autant sa beauté que son charisme naturel. Celle qui a fait partie des anges de Victoria’s Secret n’a pas peur de se montre telle qu’elle est. Le visage dépourvu d’artifices, elle captive autant les regards que lorsqu’elle est apprêtée jusqu’au cou.

Le parcours d’une pionnière

Née en 2003 à Petaluma en Californie, Alex Monette Consani a commencé le mannequinat à seulement 12 ans, devenant alors la plus jeune mannequin transgenre au monde. Signée par IMG Models à 16 ans, elle a défilé pour des maisons prestigieuses comme Versace, Alexander McQueen, Burberry ou Coperni.

En décembre 2024, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme trans à remporter le titre de Model of the Year lors des Fashion Awards du British Fashion Council. Elle a salué, au passage, les pionnières trans noires qui l’ont inspirée. Elle brille également sur TikTok où son humour et son authenticité lui ont permis de fédérer plusieurs millions d’abonnés.

Une icône de son époque

Alex Consani incarne une nouvelle génération de mannequins qui allient talent, engagement et naturel. Photographiée sur un podium ou au détour d’un moment spontané, elle captive. Sa victoire comme mannequin de l’année ne fait que confirmer ce que ses admirateurs savaient déjà. Elle est une étoile faite pour marquer son époque.

La blonde au look anti-conformiste et au regard perçant n’a pas fini de faire parler. Elle n’est qu’aux prémices de son ascension. Si Alex Consani a joué les muses pour de nombreuses grandes maisons, elle est un modèle d’inspiration quotidien. Elle insuffle une fraîcheur bienvenue dans un milieu qui manque parfois de reliefs. Et son naturel parle à tout le monde.