« Elle mérite d’être mannequin de l’année » : Alex Consani enflamme les réseaux

Léa Michel
@alexconsani / Instagram

Alex Consani continue de captiver le public. Figure montante de la mode, elle attire l’attention autant sur les podiums que dans des moments capturés au naturel, et chaque apparition semble confirmer son aura unique.

Une photo qui enflamme les réseaux

Sur X, le compte Pop Crave a récemment partagé une photo d’Alex Consani avec la légende « Alex Consani stuns in a speeding car ». Si l’anglais n’était pas votre matière de prédilection ça veut dire « Alex Consani, éblouissante dans une voiture à grande vitesse ». L’image, prise dans une voiture en mouvement et sans mise en scène, a rapidement enflammé les commentaires.

Beaucoup y voient la preuve qu’elle dégage un charisme rare et une présence de star, même dans un instant authentique. Parmi les réactions, plusieurs internautes affirment qu’ »elle mérite amplement d’avoir été élue mannequin de l’année », saluant autant sa beauté que son charisme naturel. Celle qui a fait partie des anges de Victoria’s Secret n’a pas peur de se montre telle qu’elle est. Le visage dépourvu d’artifices, elle captive autant les regards que lorsqu’elle est apprêtée jusqu’au cou.

Le parcours d’une pionnière

Née en 2003 à Petaluma en Californie, Alex Monette Consani a commencé le mannequinat à seulement 12 ans, devenant alors la plus jeune mannequin transgenre au monde. Signée par IMG Models à 16 ans, elle a défilé pour des maisons prestigieuses comme Versace, Alexander McQueen, Burberry ou Coperni.

En décembre 2024, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme trans à remporter le titre de Model of the Year lors des Fashion Awards du British Fashion Council. Elle a salué, au passage, les pionnières trans noires qui l’ont inspirée. Elle brille également sur TikTok où son humour et son authenticité lui ont permis de fédérer plusieurs millions d’abonnés.

Une icône de son époque

Alex Consani incarne une nouvelle génération de mannequins qui allient talent, engagement et naturel. Photographiée sur un podium ou au détour d’un moment spontané, elle captive. Sa victoire comme mannequin de l’année ne fait que confirmer ce que ses admirateurs savaient déjà. Elle est une étoile faite pour marquer son époque.

La blonde au look anti-conformiste et au regard perçant n’a pas fini de faire parler. Elle n’est qu’aux prémices de son ascension. Si Alex Consani a joué les muses pour de nombreuses grandes maisons, elle est un modèle d’inspiration quotidien. Elle insuffle une fraîcheur bienvenue dans un milieu qui manque parfois de reliefs. Et son naturel parle à tout le monde.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Elle devient gothique » : le dernier look de Jenna Ortega divise à nouveau les internautes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Elle devient gothique » : le dernier look de Jenna Ortega divise à nouveau les internautes

Après trois ans d’attente, la saison 2 de Mercredi est enfin disponible sur Netflix depuis le 6 août....

Jessica Alba, sa version inattendue du tailleur fait sensation !

À New York, Jessica Alba a transformé une apparition télévisée en véritable moment de mode. En revisitant le...

Ménopause et liberté : la chorégraphie vibrante de Halle Berry à 59 ans

Halle Berry embrasse pleinement la ménopause, la transformant en symbole de liberté et de puissance. Par une chorégraphie...

« J’ai eu plus de psy que de copains » : la fille d’une réalisatrice connue se dévoile

À seulement 18 ans, Romy Mars, fille de la réalisatrice oscarisée Sofia Coppola, s’impose déjà comme une voix...

“J’ai détruit sa maison” : la révélation surprenante du séjour de Zoë Kravitz chez Taylor Swift

Une maison de rêve, une invitée de marque, un serpent en cavale… et une salle de bain totalement...

« Je ne pensais pas au danger » : Kourtney Kardashian critiquée sur la sécurité de son fils

Récemment, Kourtney Kardashian Barker a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux après avoir été vue...