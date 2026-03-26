« Je ne me sens pas belle » : Drew Barrymore évoque les changements liés à la périménopause

L’actrice, productrice, auteure, réalisatrice, animatrice de télévision et femme d’affaires américaine Drew Barrymore a récemment partagé un moment de franchise à propos de la périménopause, une étape naturelle précédant la ménopause, souvent marquée par des changements hormonaux importants. Lors d’une émission de son talk-show, elle a expliqué traverser « une période de bouleversements physiques et émotionnels ».

Un témoignage sincère sur une période encore peu évoquée

Drew Barrymore confie notamment ressentir des variations d’humeur et des inconforts physiques liés à cette transition hormonale. Elle déclare ainsi « Je ne me sens pas belle, mes hormones me jouent des tours, rien n’a de sens, je suis irritable, j’ai le ventre gonflé et je suis émotionnellement instable », évoquant notamment une sensation de ballonnement et une impression de perte de repères face à ces transformations.

La périménopause correspond à la phase durant laquelle le corps entame progressivement la transition vers la ménopause, marquant la fin du cycle reproductif. Cette période peut s’accompagner de symptômes variables, comme des fluctuations hormonales, une fatigue accrue ou des changements émotionnels.

Une parole qui contribue à libérer la discussion

Drew Barrymore a toujours abordé ces sujets avec transparence, souhaitant encourager une parole plus ouverte autour de la santé féminine. Elle explique que partager son ressenti lui permet de normaliser ces expériences souvent peu discutées publiquement.

Elle rappelle que ces changements peuvent surprendre, notamment lorsque le cycle menstruel se modifie de manière inattendue après plusieurs mois d’absence. Ces évolutions font partie du processus naturel du corps, même si elles peuvent parfois être déstabilisantes. En évoquant son ressenti sans filtre, Drew Barrymore contribue à rendre visibles des réalités encore peu représentées dans l’espace médiatique.

Mieux comprendre les transformations du corps

La prise de parole de Drew Barrymore s’inscrit dans une volonté croissante de sensibiliser aux enjeux liés à la périménopause. De plus en plus de personnalités publiques partagent leur expérience afin de favoriser une meilleure compréhension de cette étape de la vie.

En mettant des mots sur ses ressentis, Drew Barrymore participe ainsi à une discussion plus large autour du bien-être et de l’acceptation des changements liés à l’âge. Son témoignage rappelle que ces transformations concernent de nombreuses femmes et qu’il est essentiel de pouvoir en parler librement, sans tabou ni jugement.