« Je ne veux pas détruire mon visage » : Kirsten Dunst brise le silence sur la pression esthétique

Kirsten Dunst refuse de céder aux diktats de la « jeunesse éternelle ». Dans une récente interview accordée à Marie Claire, l’actrice, productrice, chanteuse, mannequin et réalisatrice américaine s’est exprimée avec une rare franchise sur la pression esthétique qui pèse sur les femmes dans l’industrie du cinéma, et pourquoi elle préfère vieillir naturellement.

« Je préfère vieillir et avoir de bons rôles »

Après avoir brillé dans « The Power of the Dog » en 2021, Kirsten Dunst a fait une pause de 2 ans dans sa carrière, fatiguée de n’être sollicitée que pour des rôles de « mère triste ». « Il y a clairement moins de bons rôles pour les femmes de mon âge », a-t-elle confié. Malgré cette réalité, elle refuse de céder à la tentation des procédures esthétiques. « Je ne vais pas bousiller mon visage et ressembler à un monstre, vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère vieillir et jouer de bons rôles ».

Une pression constante, dès ses débuts

Cette résistance à la transformation physique ne date pas d’hier. Lors de ses débuts dans Spider-Man, un producteur l’a emmenée, sans prévenir, chez le dentiste pour lui proposer un travail esthétique sur ses dents. Elle a décliné : « J’aime mes dents », a-t-elle simplement répondu. On lui a aussi demandé de porter des vêtements plus clairs pour « adoucir » son image sur les tapis rouges. Là encore, elle a résisté : « Je n’ai jamais été cette fille-là ».

Une lucidité sur son époque

Loin d’envier les nouvelles générations, Kirsten Dunst affirme se sentir bien dans sa peau : « Je me sens bien. Et elles, elles sont obsédées par leur image, leur marque… Même filtrer son visage, je trouve ça étrange ». L’actrice, aujourd’hui à l’affiche de « Civil War », rappelle qu’elle est restée fidèle à elle-même, même si cela dérange. « Je ne sais pas. J’ai toujours été moi-même. Peut-être que c’est ça qui trouble les gens, parce que je ne fais pas semblant ». Un message puissant à l’heure où le culte de l’apparence reste omniprésent, y compris sur les réseaux sociaux.

Kirsten Dunst incarne ainsi une forme de courage et d’authenticité dans un milieu où l’apparence prime souvent sur le talent. En refusant de se conformer aux standards irréalistes de jeunesse et de beauté, elle rappelle que vieillir naturellement n’est pas une faiblesse, mais un choix conscient. Son message dépasse le cadre d’Hollywood : il résonne pour toutes celles et ceux qui ressentent la pression de paraître parfaites.