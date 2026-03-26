Zendaya surprend avec un maquillage intense et une robe très théâtrale

L’actrice américaine Zendaya a attiré tous les regards lors de l’avant-première parisienne du film « The Drama ». Présente sur le tapis rouge aux côtés de l’acteur Robert Pattinson, elle a marqué l’événement avec une apparence particulièrement travaillée, mêlant maquillage intense et silhouette spectaculaire. Ce choix esthétique, en accord avec l’univers du film, confirme son statut d’icône mode suivie de près par les observateurs de la scène culturelle internationale.

Une apparition remarquée sur le tapis rouge parisien

Organisée à Paris, la première du long-métrage « The Drama » a rassemblé de nombreux fans venus apercevoir les deux acteurs. L’ambiance s’est rapidement révélée animée, le public brandissant téléphones et appareils photo pour immortaliser leur passage. Habituée des tapis rouges remarqués, Zendaya s’est distinguée par une tenue blanche au style théâtral, pensée comme une interprétation contemporaine du thème du mariage, au cœur de l’intrigue du film.

La création portée par l’actrice était signée d’une marque de luxe et conçue par le directeur artistique Nicolas Ghesquière, figure majeure de la mode contemporaine. Cette robe structurée, inspirée de l’esthétique nuptiale, s’inscrit dans une démarche artistique cohérente avec la promotion du film « The Drama ». Son maquillage intense, caractérisé par un regard fortement souligné et un teint travaillé, complétait une mise en scène visuelle particulièrement élaborée.

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« The Drama », un récit entre romance et tension psychologique

Dans « The Drama », réalisé par Kristoffer Borgli, Zendaya et Robert Pattinson incarnent un couple sur le point de se marier dont le couple est bouleversée par la révélation d’un secret quelques jours avant la cérémonie. Le film explore les tensions émotionnelles liées à l’engagement et met en scène des dynamiques relationnelles complexes, mêlant romance et suspense psychologique.

Par ses choix stylistiques et sa capacité à incarner des rôles variés, Zendaya confirme ainsi son influence à la fois dans l’industrie du cinéma et dans l’univers de la mode. Cette apparition parisienne illustre l’attention croissante portée à la cohérence visuelle entre promotion et narration, une stratégie désormais fréquente dans les productions internationales.