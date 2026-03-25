« Une beauté » : sous la pluie, cette ancienne Miss Univers affiche sa silhouette sur la plage

Anaëlle G.
@irismittenaere / Instagram

L’ancienne Miss Univers Iris Mittenaere a récemment partagé une vidéo qui a particulièrement retenu l’attention de ses fans sur Instagram. Filmée sur une plage au moment du coucher du soleil, la jeune femme apparaît courant et dansant sous la pluie, dans une ambiance à la fois naturelle et lumineuse.

Un moment spontané qui séduit les internautes

Portée par une atmosphère douce et estivale, la vidéo met en avant une attitude spontanée, fidèle au contenu lifestyle régulièrement publié par Iris Mittenaere. Entre ciel doré et mer en arrière-plan, la scène évoque un moment de liberté qui a rapidement suscité de nombreuses réactions positives.

 

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Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaere)

Des commentaires très enthousiastes

Dans les commentaires, les internautes ont largement salué cette publication. Plusieurs abonnés ont exprimé leur admiration pour l’énergie dégagée par la vidéo, certains écrivant « une beauté », tandis que d’autres ont souligné une personnalité « magnifique et pleine de vie ».

Ces réactions mettent en avant l’enthousiasme suscité par ce type de contenu, apprécié pour son naturel et son esthétique lumineuse. De nombreux commentaires évoquent également l’atmosphère inspirante du moment capturé, entre pluie légère et coucher de soleil.

Une publication qui s’inscrit dans son univers lifestyle

Habituée à partager des moments de voyage et des instants de vie spontanés, Iris Mittenaere propose régulièrement du contenu mettant en avant une vision positive du quotidien. Cette nouvelle vidéo s’inscrit dans cette continuité, mêlant décor naturel et mise en valeur d’un style de vie dynamique.

Entre esthétique naturelle et spontanéité, ce type de contenu continue ainsi de séduire une large communauté. Avec cette vidéo tournée sous la pluie, Iris Mittenaere confirme une nouvelle fois sa capacité à captiver son audience avec des images à la fois simples et inspirantes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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