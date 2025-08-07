Le duo Dave Franco et Alison Brie ne recule devant rien pour faire parler de lui. À l’occasion de la sortie de leur nouveau film « Together », les deux acteurs, également mariés depuis plus de 10 ans, ont lancé une série de vidéos virales qui mêlent humour, provocation et… un brin de dégoût. La dernière en date ? Une scène où Dave Franco boit littéralement la transpiration de sa femme. Une séquence inattendue qui a rapidement fait réagir les internautes.

Une scène qui déroute autant qu’elle amuse

La vidéo, postée le 31 juillet sur les réseaux sociaux, montre le couple sortant d’un cours de sport, tapis de yoga sous le bras. Alison Brie porte une serviette blanche autour du cou. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf qu’alors que Alison marche devant, Dave Franco saisit la serviette de son épouse, la renifle avec une exagération comique, puis la tord au-dessus de sa bouche pour en boire la sueur. Il refuse ensuite la bouteille d’eau que lui tend Alison, comme si ce geste avait suffi à l’hydrater.

Une mise en scène surprenante, filmée en pleine rue, qui a immédiatement déclenché des réactions contrastées sur X (ex-Twitter). Entre fascination, malaise et rires, les internautes se sont divisés. « Il a bu de la sueur… est-ce que c’est réel ? », s’interroge un utilisateur abasourdi. « J’espère qu’ils continueront ce genre de vidéos même après la promo du film », commente un autre, manifestement conquis.

Une stratégie marketing qui fait mouche

Loin d’être un simple moment d’excentricité, cette vidéo s’inscrit dans une série d’actions destinées à promouvoir « Together », le dernier film du couple. Après sa première au festival de Sundance en janvier dernier, la comédie romantique a été achetée par la société Neon pour 17 millions de dollars. Le film est sorti en salles aux États-Unis le 30 juillet 2025.

Depuis, les deux stars enchaînent les apparitions publiques… peu conventionnelles. Une autre vidéo les montrait dans un parc, où Alison Brie coupait les ongles de pied de Dave Franco, toujours dans un esprit de second degré assumé. Ces scènes, volontairement « borderline », visent à attirer l’attention sans recourir aux méthodes de promotion classiques.

Et ça fonctionne. La vidéo de la serviette a été vue plusieurs millions de fois en quelques jours, avec un engagement massif sur les réseaux sociaux. Elle a propulsé le couple en tête des sujets tendances, tout en générant curiosité et discussions autour de leur film.

Le couple, maître de l’autodérision

Dave Franco et Alison Brie ne sont pas étrangers à ce type d’humour. Très complices à l’écran comme à la ville, ils cultivent une image de couple décalé, sincère et joueur. Leur communication repose sur une parfaite connaissance de l’ère numérique, où le buzz remplace parfois les campagnes traditionnelles.

Ces vidéos ne visent pas à choquer gratuitement, mais à faire parler du film en créant des moments viraux qui intriguent. Elles s’adressent aussi à une génération de spectateurs familiers des réseaux, qui apprécient les contenus imprévisibles, drôles et un brin absurdes.

Avec « Together, » Dave Franco et Alison Brie signent ainsi leur deuxième collaboration importante après le succès critique de « The Rental » en 2020. En misant sur une stratégie marketing aussi originale que culottée, ils parviennent à faire exister leur film dans un paysage médiatique saturé. Et si boire la sueur de son partenaire n’est pas donné à tout le monde, il semble que, pour eux, tous les moyens sont bons tant que cela se fait avec humour… et en couple.