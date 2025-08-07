En pleine tournée mondiale avec le girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, Lisa continue de captiver les fans aux quatre coins du monde. Connue pour son charisme scénique, son sens du style et son incroyable présence, l’artiste thaïlandaise a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux pour… sa silhouette. Une série de photos extraites d’un concert a déclenché une vague de commentaires enthousiastes sur ce que certaines personnes ont qualifié de « taille de guêpe » et de « courbes irréelles ».

Une star au sommet de sa carrière

Lisa, de son vrai nom Lalisa Manobal, fait partie de BLACKPINK depuis les débuts du groupe en 2016. Depuis, elle est devenue l’une des figures les plus emblématiques de la K-pop, enchaînant les succès avec le groupe comme en solo. Sa performance sur scène, mêlant danse millimétrée, prestance assurée et look percutant, est saluée aussi bien par le public que par la critique.

Lors d’un récent concert, l’idole est apparue dans une tenue moulante qui soulignait sa taille fine et sa silhouette longiligne. Rapidement, les images ont été massivement partagées, propulsant le nom de Lisa dans les tendances mondiales sur X (ex-Twitter). Les internautes ont salué « sa ligne parfaite » ou encore son « corps irréel », des expressions qui, si elles partent d’une admiration sincère, ne sont pas sans poser question.

itty bitty waist, THICK Thighs, gorgeous facecard, talent SHE HAS IT ALL I WANT HER SO BAD https://t.co/Foue34OgxC — rey 🍒 (@yooniique) August 4, 2025

La beauté ne se résume pas à une silhouette

Admirer Lisa pour son talent, sa discipline ou son style est une chose, mais réduire une artiste à ses mensurations ou ériger son physique comme un idéal inatteignable en est une autre. Les réseaux sociaux amplifient souvent des standards esthétiques étroits, qui peuvent nuire à l’estime de soi de nombreuses jeunes femmes.

Il est important de rappeler que Lisa, comme beaucoup d’artistes de la K-pop, suit un entraînement physique intensif, dans le cadre d’un métier qui demande rigueur, endurance et constance. Sa silhouette est le reflet de ce mode de vie professionnel très encadré, et ne devrait pas devenir une référence unique. Chaque corps est légitime. Et la beauté ne se mesure pas à une taille marquée ou à des courbes visibles – elle se trouve aussi dans l’attitude, la confiance, l’expression de soi et la diversité.

Une icône de mode… et bien plus encore

Lisa est également une figure influente dans le monde de la mode. Égérie de grandes maisons telles que Celine ou Bulgari, elle a su imposer une esthétique singulière, audacieuse et moderne. Elle incarne une génération d’artistes qui jonglent avec les codes du luxe tout en restant proches de leur communauté de fans.

Cette visibilité offre aussi une opportunité de faire passer des messages positifs. En mettant en avant ses origines, en restant fidèle à elle-même et en s’ouvrant à des projets variés, Lisa inspire bien au-delà de sa silhouette.

Célébrer la beauté de Lisa ne doit ainsi pas nous faire oublier que chaque personne a le droit de se sentir belle à sa manière. Trop longtemps, les femmes ont été enfermées dans des standards rigides dictés par la mode, les médias ou les industries culturelles. Aujourd’hui, le regard change – et il est essentiel de continuer à valoriser cette diversité.