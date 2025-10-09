« Une élégance incroyable » : à 58 ans, Nicole Kidman brille dans une robe sculptante

L’actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a récemment surpris tout le monde en apparaissant lors d’un événement caritatif organisé par l’amfAR à Dallas (Texas, États-Unis). Discrète ces derniers temps, elle a fait sensation dans une robe noire sculptante au décolleté plongeant et aux épaules dénudées. Ce look chic marquait sa première apparition publique depuis l’annonce de son divorce avec Keith Urban.

Un look tout en élégance et assurance

La robe longue, moulante et à la coupe structurée soulignait avec grâce la silhouette de l’actrice. Pour compléter ce look minimaliste, mais percutant, Nicole Kidman portait une coiffure lisse avec une raie au milieu, un collier ras-du-cou scintillant à double rang, et un maquillage léger qui mettait en valeur son teint lumineux. Un sans-faute stylistique pour l’une des figures les plus emblématiques du cinéma international.

🆕: Nicole Kidman and Taylor Sheridan at the amFAR charity event in Dallas last saturday (4), where Nicole presented an award to the creator of “Yellowstone” at the charity event. pic.twitter.com/iWBfCPoaXU — nicole kidman daily (@dailykidman) October 5, 2025

Une soirée sous le signe de la solidarité

L’événement se tenait dans la résidence de Scott Kirby, PDG de United Airlines, et réunissait plusieurs célébrités, dont l’actrice américaine Teri Hatcher et la chanteuse, compositrice et actrice américaine Diana Ross. Nicole Kidman est montée sur scène pour remettre un prix à Taylor Sheridan, créateur de la série « Yellowstone », avec qui elle a récemment collaboré sur le thriller « Opérations Spéciales : Lioness ».

Nicole Kidman fascine ainsi par sa prestance, son charisme et sa capacité à évoluer dans toutes les étapes de sa vie personnelle et professionnelle. Actrice oscarisée, égérie de mode et symbole d’indépendance, elle incarne une féminité moderne, forte et intemporelle.