Le prénom futuriste que Elon Musk a donné à son fils

Elon Musk, patron de Tesla hissé au premier rang de la Maison-Blanche, a fait une apparition médiatique très remarquée dans le bureau ovale. Le milliardaire, chargé des coupes budgétaires, a fait son laïus sous les yeux candides de son jeune fils, qui lui a presque volé la vedette. Cette scène, loin des convenances et des protocoles habituels, a rapidement fait le tour du monde, rappelant sur son passage le prénom imprononçable du jeune garçon. Quand on est un génie de la technologie et un visionnaire comme Elon Musk, même le choix d’un prénom devient une affaire d’avant-garde… Ce prénom, aussi futuriste soit-il, n’existe sur aucune autre carte d’identité.

Un prénom aux allures de code secret

Les parents rivalisent de créativité pour trouver un prénom qui soit aussi unique que leur enfant. Mais Elon Musk, lui, ne s’est pas inspiré d’un dieu grec ou d’une plante sauvage pour nommer son fils, qu’il a eu de sa précédente union avec la chanteuse Grimes. Le milliardaire à la tête du réseau social « X » et sa compagne de l’époque ont décidé de le baptiser : X Æ A-12. Une suite de caractère assez curieuse qui a d’abord laissé penser à une blague. Pourtant, ce prénom qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction et qui sonne robotique, fait l’identité du petit garçon.

Après 12 enfants au compteur, Elon Musk aurait pu être à court d’idées et choisir un prénom « basique ». Cependant, pas question pour l’homme le plus influent de la planète, de s’en remettre à la banalité. Il laisse sa signature high-tech partout, y compris sur le front de sa progéniture. Derrière cette suite de lettres et de chiffres, il y a en réalité une véritable signification, qui reflète les passions et les inspirations du couple. Grimes a expliqué en détail sur Twitter la composition du nom :

X : une variable mathématique représentant l’inconnu. Non, ce n’est pas un clin d’œil envers le célèbre réseau social, autrefois présenté sous l’oiseau bleu. Musk n’est pas narcissique à ce point.

Æ : une lettre inspirée de l’alphabet scandinave, qui peut être lue « Ash » et que Grimes associe à « l’intelligence artificielle ».

A-12 : une référence à l’avion de reconnaissance Archangel-12, précurseur du SR-71, que le couple considère comme « le plus cool de tous les avions ». Pour l’anecdote, cet appareil militaire a été développé pour être extrêmement rapide et indétectable. Une métaphore parfaite pour les ambitions futuristes du richissime businessman.

Un prénom modifié pour des raisons légales

En plus d’être régulièrement écorché et de s’apposer difficilement sur les copies d’école, ce prénom n’a pas été au goût de la loi californienne, état de résidence de l’ancien couple qui interdit les chiffres dans les noms de naissance. Malgré son statut, Elon Musk n’a pas tous les droits. Il a donc fallu ajuster ce prénom. Pas de quoi décourager les deux tech-addicts qui ont alors transformé « X Æ A-12 » en « X Æ A-XII ». « Chiffres romains. Pour être honnête, c’est plus joli », avait relativisé Grimes.

Elon Musk et Grimes n’étaient même pas totalement d’accord sur la prononciation du prénom. Selon le PDG de Tesla et SpaceX, il faut dire « Ex Ash A Twelve », tandis que Grimes préfère une approche différente, mettant davantage l’accent sur le « Ash ».

Finalement, pour simplifier les choses, le petit garçon est souvent appelé simplement « X », un diminutif qui évite bien des maux de tête. C’est d’ailleurs ainsi que le président Trump a présenté le garçon, venu sur les épaules de son papa dans le bureau ovale à l’issue d’une conférence sur les coupes budgétaires. Un surnom qui fait sens et qui renvoie à l’autre bébé de Musk : son précieux réseau social.

Elon Musk toujours plus inventif avec les prénoms de ses enfants

X Æ A-XII n’est pas le seul enfant du milliardaire à porter un prénom hors du commun. En 2021, Elon Musk et Grimes ont accueilli une fille prénommée Exa Dark Sideræl, surnommée « Y » pour faire écho à son frère « X ». Exa fait référence à l’unité informatique exaflop, le mot Dark parle de lui-même, et Sideræl s’inspire d’un terme astrologique et du Seigneur des Anneaux.

Avec sa précédente compagne Justine Musk, Elon Musk a également eu des enfants aux prénoms peu conventionnels : Griffin, Xavier (qui a changé de prénom depuis), Damian, Saxon et Kai. À travers ces prénoms, conçus de toute pièce, Elon Musk reste braqué vers l’avenir.

Si Elon Musk a donné à son fils un prénom assez dur à porter, peut-être que d’ici deux ou trois décennies, ce sera la norme. Toutefois, pour l’heure, le garçon doit grandir avec un prénom qui relève du charabia scientifique. En attendant, beaucoup accuse Musk d’instrumentaliser son fils et de s’en servir à des fins politiques…