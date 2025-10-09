Shakira en robe de nuit : ces clichés font réagir !

Fabienne Ba.
@shakira/Instagram

La chanteuse et auteure-compositrice-interprète colombienne Shakira fascine une fois de plus ses fans en renouvelant son image. Dernièrement, elle a partagé des photos en robe de nuit qui ont déclenché un vif émoi sur les réseaux sociaux.

Une robe de nuit glamour

Loin des tenues de scène et des looks de diva, Shakira a opté pour une robe de nuit à l’allure élégante et glamour. Le choix de ce vêtement pour une séance photo a surpris, montrant une facette plus « vulnérable » de la chanteuse.

 

Des réactions partagées sur les réseaux sociaux

Les internautes se sont montrés divisés face à ces clichés : certains ont salué la grâce et la beauté naturelle de Shakira, d’autres ont été surpris par cette mise en scène plus sobre et intime. Le contraste avec son image habituellement énergique accentue ce retentissement.

Shakira entre élégance et mystère

Cette série de photos en robe de nuit met en lumière une star capable de jouer avec différents registres. Entre glamour et simplicité, Shakira captive à nouveau, prouvant sa longévité et son adaptabilité dans le monde du showbiz.

En s’éloignant des costumes des grandes scènes, la chanteuse et auteure-compositrice-interprète colombienne Shakira rappelle ainsi que la beauté réside aussi dans la subtilité et l’authenticité. Ces photos récentes nourrissent l’admiration des fans tout en suscitant la curiosité.

