À 60 ans, Elizabeth Hurley ose une tenue de bain (très) minimaliste

L’actrice et mannequin britannique Elizabeth Hurley a de nouveau fait sensation sur Instagram, prouvant qu’elle est la reine incontestée de la plage. Son dernier cliché en date a littéralement mis le feu à la toile.

Une tenue rouge signée Elizabeth Hurley Beach

Sur sa publication légendée d’un simple « Happy Tuesday ❤️❤️❤️ », l’ex-star d’Austin Powers pose dans un ensemble rouge orangé. Ses vêtements à fines bretelles dorées révèle une coupe minimaliste, tandis qu’un léger paréo assorti complète son look éclatant. Toutes les pièces portent la griffe de sa propre marque, « Elizabeth Hurley Beach », une ligne de tenues de plage qu’elle ne cesse de mettre en avant avec panache. Dans les commentaires, son fils Damian et la mannequin Heidi Klum ont salué ce nouveau cliché « fabuleux » et « brûlant ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Une icône glamour

Les fans ne sont pas en reste : sous la publication, les compliments fusent. « Elle est sublime », « un rayon de soleil », « iconique comme toujours » -) peut-on lire parmi des centaines de messages admiratifs. Une preuve de plus qu’Elizabeth Hurley continue de captiver son public.

Connue pour son élégance, Elizabeth Hurley cultive ainsi depuis des décennies un sens du style glamour. Que ce soit sur les tapis rouges ou au bord de la piscine, elle maîtrise l’art d’attirer les regards sans jamais perdre en raffinement.