À 60 ans, Elizabeth Hurley en peignoir captive ses fans

Elizabeth Hurley a une nouvelle fois ébloui ses fans en partageant sur Instagram un cliché d’elle dans un élégant peignoir blanc.

Un style effortless qui fascine

En pleine séance de préparation avec son équipe glamour, l’actrice, mannequin et productrice britannique montre subtilement son haut noire sous son peignoir tout en arborant une chevelure châtain brillante parée de reflets caramel. Son maquillage est finalisé avec une touche de rouge à lèvres rose appliquée par son équipe.​ Elle illustre une élégance détendue et le charme du « getting ready », où la beauté se conjugue à la spontanéité.

Les fans sous le charme

L’engouement s’est manifesté dans les commentaires, où les internautes écrivent notamment : « La plus belle », « Sublime !!!! ». D’autres n’hésitent pas à la qualifier de « royauté » ou de « la femme la plus belle de la planète ». Elizabeth Hurley inspire visiblement par sa confiance, son glamour et sa complicité avec sa communauté.

En résumé, Elizabeth Hurley prouve qu’à 60 ans, le charme et l’assurance n’ont pas d’âge. En cultivant un style à la fois naturel et chic, elle rappelle que la beauté réside dans la confiance en soi et la joie de vivre. Une nouvelle apparition qui confirme, s’il en était besoin, son statut d’icône glamour et inspirante.