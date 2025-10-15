Victoria Beckham explique pourquoi elle a dit adieu à ses implants mammaires

Victoria Beckham, ancienne membre iconique du girl band Spice Girls devenue créatrice de mode reconnue, a récemment parlé ouvertement dans un documentaire Netflix de sa décision de retirer ses implants mammaires qu’elle avait fait poser dans sa jeunesse.

De la star « bling-bling » à une créatrice affirmée

À 40 ans, Victoria Beckham a choisi d’enlever ses implants pour « devenir une nouvelle personne », une métamorphose aussi bien physique que psychologique. Cette décision s’inscrit dans « une quête d’authenticité et de confiance en soi », que Victoria a évoquée avec sincérité dans une interview au Sun : « C’est né d’un besoin d’être prise plus au sérieux et d’un manque de confiance en moi. Et je trouve que le plus beau, c’est que j’ai pu me mettre en valeur à travers mes collections ».

Connue dans les années 1990 pour son style glamour, son carré plongeant et ses implants, Victoria Beckham a longtemps cherché sa propre identité au-delà de la célébrité. Elle confie : « Après les Spice Girls, j’ai passé tellement de temps à chercher ma raison d’être ». Cette quête l’a menée vers un style plus sobre et une carrière florissante dans la mode, où elle a su imposer sa signature tout en retrouvant une forme d’équilibre personnel.

Une femme libre et honnête face aux critiques

Aujourd’hui à 51 ans, Victoria Beckham n’a pas hésité à partager ses regrets quant à cette opération d’augmentation mammaire lorsqu’elle était plus jeune, notamment avec sa fille Harper. Lors d’une interview en 2023, elle déclarait : « J’aurais aimé ne pas avoir eu recours à ces implants », soulignant l’importance de parler de ses expériences pour mieux avancer.​

Cette franchise souligne ainsi la force de Victoria Beckham, qui a su dépasser ses complexes et gagner en confiance. Sa démarche rappelle l’importance de s’affirmer et d’être fidèle à soi-même, un message puissant dans un contexte où image et pression sociale dominent souvent.