À 60 ans, Elizabeth Hurley rayonne dans une élégante robe rose

Icône de style depuis plus de trois décennies, Elizabeth Hurley prouve une fois de plus qu’élégance et glamour n’ont pas d’âge. L’actrice britannique a captivé l’attention en apparaissant dans une somptueuse robe rose Barbie, lors d’une cérémonie où elle a été récompensée pour son engagement de longue date dans la lutte contre le cancer du sein.

Une apparition flamboyante et symbolique

Elizabeth Hurley a partagé sur Instagram plusieurs clichés de l’événement, organisé en septembre dernier par The Sunday Times Style. Honorée du titre d’Impact Icon of the Year, la star d’ »Austin Powers » et de « The Royals » a choisi un look vibrant et chargé de sens. Elle portait une robe longue fuchsia au style résolument glamour : une fente devant plongeante, un col montant contrastant et de larges manches fendues rappelant les silhouettes des grandes divas des années 70.

Un pari « audacieux » pour celle qui est habituellement adepte des robes moulantes bandage, mais parfaitement réussi : la coupe fluide et la teinte rose éclatante rendaient hommage à la célèbre campagne Estée Lauder contre le cancer du sein, dont elle est l’ambassadrice mondiale depuis 30 ans.

Un look maîtrisé de la tête aux pieds

Côté accessoires, l’actrice a assorti sa tenue à un sac à main rose vif et un rouge à lèvres coordonné, pour un effet ton sur ton. Ses boucles brunes et lumineuses, coiffées en vagues souples, encadraient un visage sublimé par un maquillage lumineux : eyeliner noir, highlighter doré et boucles d’oreilles en diamants pour une touche d’éclat. Elle posait, rayonnante, aux côtés de son fils Damian Hurley, lui aussi engagé dans des campagnes de sensibilisation, renforçant ainsi l’image d’un duo complice et engagé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Une récompense pour trois décennies d’engagement

Dans sa publication, Elizabeth Hurley a tenu à remercier The Sunday Times Style pour cette distinction symbolique : « Je suis honorée d’avoir reçu le prix Impact Icon of the Year. Être ambassadrice de la campagne Estée Lauder contre le cancer du sein depuis 30 ans est l’une des causes les plus importantes de ma vie ». Un message sincère, qui rappelle que derrière son image glamour, l’actrice, mannequin et productrice britannique reste profondément investie dans la sensibilisation à la santé des femmes à travers le monde.

Entre élégance intemporelle et engagement constant, Elizabeth Hurley prouve qu’à 60 ans, la beauté rime d’abord avec confiance, bienveillance et détermination. Dans sa robe rose éclatante, l’actrice ne s’est pas seulement illustrée par son style, mais aussi par un message inspirant : célébrer la féminité, à tout âge et avec tout son cœur.