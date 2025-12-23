« Iconique » : Dua Lipa à la plage fait sensation sur les réseaux

Fabienne Ba.
Dua Lipa savoure un repos paradisiaque après sa tournée mondiale, partageant des clichés en pièce de bain qui font vibrer les réseaux sociaux. Son sourire radieux captive des millions de followers en quête d’été éternel.

Vacances de rêve post-tournée

L’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannico-albanaise et kosovare, fraîchement revenue de 92 concerts du Radical Optimism Tour achevé à Mexico City, pose sur une plage idyllique aux côtés de Callum Turner. Ces images cumulent déjà 2,8 millions de likes et milliers de réactions enthousiastes.

 

Rayonnante sous les projecteurs

En deux pièces, Dua affiche une allure confiante et affirmée, reflet de son énergie et de sa discipline. Son apparition suscite une vague d’enthousiasme : « Si canon », « Iconique », « Reine absolue ». Au-delà de la musique, c’est surtout son charisme naturel et sa présence magnétique qui captivent et inspirent.

Réactions en feu sur Instagram

Internet s’enflamme pour cette « dolce vita » : « Wow, tu surpasses les paysages », « Bombe atomique », « Ce couple détient toute la beauté ». Ces posts rappellent son statut de reine des dumps Instagram, mêlant voyage, forme et authenticité décomplexée.

Entre parenthèse ensoleillée et maîtrise parfaite de son image, Dua Lipa prouve ainsi une fois de plus qu’elle sait captiver bien au-delà de la scène. Ces instants de vacances, à la fois glamour et spontanés, renforcent son aura d’icône moderne : une artiste accomplie, libre et inspirante, qui transforme chaque apparition en événement et fait rêver ses fans, même les pieds dans le sable.

