La robe scintillante de la princesse Charlotte Casiraghi fait sensation

La Salle des Étoiles du Sporting Monte Carlo s’est transformée en véritable temple du chic et de l’élégance à l’occasion de la 69e édition du Bal de la Rose, le 29 mars 2025. Cette année, le thème Sunset Ball a inspiré des tenues spectaculaires. Charlotte Casiraghi, fidèle à son style sophistiqué, a captivé l’attention dans une robe saisissante.

Charlotte Casiraghi resplendissante dans une robe en cristaux

Pour cette soirée, Charlotte a fait le choix d’une robe noire Chanel ornée de cristaux au niveau du buste, jouant avec la lumière. Le tissu fluide et scintillant révélait avec subtilité ses jambes, tandis que les épaules étaient soulignées par de larges bretelles et un décolleté arrondi. Une création à la fois moderne et intemporelle, parfaitement en harmonie avec son élégance naturelle.

Ses accessoires étaient choisis avec soin : une pochette sombre, un collier fin et des boucles d’oreilles en diamants venaient compléter cette silhouette lumineuse.

Un bal sous le signe de la générosité

Environ 800 invités ont pris part à ce rendez-vous caritatif incontournable, organisé au profit de la Fondation Princesse Grace. Comme chaque année, une tombola a permis de récolter des fonds destinés à soutenir des projets humanitaires et culturels. Parmi les lots, un collier de diamants signé Chanel a particulièrement attiré l’attention. Depuis sa création, l’événement a permis de reverser plus de 30 millions d’euros.

Une voix inspirante pour les femmes

Au-delà des paillettes, Charlotte Casiraghi s’impose aussi comme une femme engagée. Quelques jours avant le bal, elle participait à la quatrième édition du speed mentoring Girlboss aux côtés de Beatrice Borromeo. Lors de cette rencontre, elle a prononcé un discours inspirant, soulignant la force des parcours féminins et le pouvoir du partage :

« On ne se construit jamais seule. On a toujours besoin de récits, de trajectoires de vies qui incitent à l’audace et à la créativité »

Elle a également évoqué les défis auxquels les femmes peuvent être confrontées, et lu un extrait de « Lettre à ma fille » de Maya Angelou, une référence forte à l’émancipation et à la résilience.

Entre élégance éclatante sur le tapis rouge et paroles engagées en coulisses, Charlotte Casiraghi incarne une nouvelle génération de royauté : consciente, cultivée, et connectée à son époque. Si sa robe a fait sensation, c’est aussi sa voix sincère et inspirante qui laisse une impression durable. À Monaco, elle confirme encore une fois qu’elle n’est pas seulement une figure de style, mais aussi une femme de sens.