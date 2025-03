Dua Lipa enflamme la toile avec sa robe effet goutte d’eau

Dua Lipa sait comment captiver l’attention de ses fans, et ce post Instagram ne fait pas exception. La chanteuse britannique a récemment partagé des clichés issus des coulisses de son clip « Handlebars », réalisé en collaboration avec JENNIE du groupe BLACKPINK. Elle a enflammé la toile avec sa robe effet goutte d’eau !

Une tenue qui fait sensation

Sur les photos qui ont rapidement fait sensation, Dua Lipa apparaît dans une robe effet goutte d’eau qui semble tout droit sortie d’un rêve aquatique. Ce vêtement sculptural met en valeur sa silhouette avec élégance, les détails transparents et brillants jouant subtilement avec la lumière. Une tenue à la fois audacieuse et sophistiquée qui a déclenché une avalanche de compliments dans les commentaires.

Dans une autre série de clichés partagés dans le même post, l’interprète de « Dance the Night » s’affiche en ensemble de lingerie blanche, misant sur une esthétique minimaliste et glamour. Un choix qui renforce l’ambiance intime et artistique des coulisses de son clip.

Une collaboration qui fait parler

La rencontre entre Dua Lipa et JENNIE était très attendue par leurs fans respectifs. Leur fusion artistique dans « Handlebars » apporte une dynamique unique, conjuguant l’énergie pop de Dua Lipa et le charisme magnétique de JENNIE. Une association gagnante qui suscite l’enthousiasme du public.

« Handlebars » : un clip envoûtant

La vidéo de Handlebars, fruit de sa collaboration avec JENNIE, se distingue par son esthétique audacieuse et ses visuels percutants. Entre jeux de lumières, tenues avant-gardistes et une chimie évidente entre les deux artistes, le clip s’impose déjà comme un incontournable. Le titre mêle à la perfection les sonorités pop élégantes de Dua Lipa et le flow charismatique de JENNIE. Sur les réseaux sociaux, les fans des deux icônes n’ont pas tardé à exprimer leur enthousiasme, encensant autant la musique que les choix stylistiques du clip.

Ce n’est pas la première fois que Dua Lipa marque les esprits avec ses choix vestimentaires. La chanteuse parvient toujours à allier audace et élégance, affirmant son statut d’icône de mode. Avec cette robe effet goutte d’eau et son ensemble de lingerie immaculé, Dua Lipa confirme une fois de plus son sens du style pointu et sa capacité à réinventer les codes de la pop culture.