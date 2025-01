Emma Stone brise les codes avec une nouvelle coupe qui divise le web

Nouvelle année, nouvelle tête pour Emma Stone ! Hier 5 janvier 2025, lors de la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles, l’actrice emblématique de « La La Land » a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge. Cette fois, ce n’est pas son talent ni son style vestimentaire qui ont capté l’attention : c’est sa nouvelle coupe de cheveux. Un changement radical qui a provoqué des réactions partagées sur les réseaux sociaux, entre admiration et critiques acerbes. Zoom sur ce nouveau look qui divise le web et qui remet en question les standards de beauté.

Emma Stone : icône de la liberté capillaire

Emma Stone a toujours été une icône de style, passant des colorations les plus surprenantes aux coupes de cheveux les plus variées. Si l’actrice avait adopté ces dernières années un roux flamboyant qui lui allait à ravir, c’est cette fois-ci un changement radical qu’elle a choisi d’afficher lors des Golden Globes. En effet, elle a opté pour une Pixie Cut, ou coupe dite « à la garçonne ».

Cette coupe, très en vogue ces dernières années, est un vrai défi à la norme de beauté traditionnelle. Loin des cheveux longs et fluides que beaucoup attendent des femmes, Emma a choisi de briser les codes avec audace. Cette coupe, qui dégage le visage et met en valeur ses traits, lui donne une allure dynamique et moderne. Sauf que bien sûr, un tel changement n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)

Des fans conquis·es et des critiques acerbes

D’un côté, les fans se sont précipités pour saluer son audace. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluaient pour complimenter l’actrice. « Emma est superbe », « La pixie cut te va à ravir », « Quelle classe ! ». Beaucoup de ses admirateur·rice·s ont salué ce choix, soulignant combien la coupe mettait en valeur ses traits et apportait une touche de fraîcheur à son look.

Cependant, l’enthousiasme n’a pas été partagé par tout le monde. Des critiques virulentes ont également émergé, dénonçant cette coupe comme « peu féminine » et « trop garçonne ». Certain·e·s ont même été jusqu’à la qualifier de « gamine » ou de « look de garçon », faisant référence aux stéréotypes de genre qui perdurent dans la société. De manière plus directe, certain·e·s internautes ont déploré : « Elle ressemblait à une vraie femme avant, là c’est plutôt un garçon », comme si la féminité était incompatible avec des cheveux courts.

Dépasser les stéréotypes

Ces réactions ne sont malheureusement pas surprenantes. Depuis des décennies, la société impose une vision de la beauté féminine qui s’appuie sur des critères bien précis : cheveux longs, silhouettes élancées, et apparences parfaitement lisses. Emma Stone, en choisissant de s’afficher avec une coupe courte, remet en cause ces diktats et nous invite en quelque sorte à réfléchir sur ce que signifie vraiment être une femme.

En 2025, il est grand temps de dépasser ces stéréotypes et de reconnaître que la féminité ne réside pas dans la longueur ni la couleur de cheveux. La véritable beauté se trouve dans la liberté d’être soi-même. En choisissant cette coupe, Emma Stone brise les chaînes de la norme imposée et montre qu’une femme peut être tout aussi féminine avec une coupe courte qu’avec des cheveux longs.

Emma Stone ne cesse de nous étonner et de nous inspirer. En affichant cette coupe Pixie, elle envoie un message fort : la beauté n’a pas de forme, de taille, ni de longueur. Cette coupe de cheveux est en quelque sorte une déclaration d’indépendance face aux normes de beauté imposées aux femmes !