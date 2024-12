Qui est Ester Exposito, l’emblème de la beauté moderne en Espagne ?

Ester Expósito, née le 26 janvier 2000 à Madrid, s’est imposée comme une figure emblématique de la jeunesse espagnole et de la beauté moderne. Actrice et mannequin, elle est particulièrement connue pour son rôle de Carla Rosón Caleruega dans la série Netflix Élite, un personnage qui lui a valu une renommée internationale.

Une enfance consacrée au théâtre

Dès son plus jeune âge, Ester a baigné dans le monde artistique. Soutenue par ses parents, elle monte sur scène dès l’âge de 5 ans. Cette passion pour le théâtre lui vaut, en 2013 et 2014, le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Concours de théâtre communautaire de Madrid. En parallèle, elle développe une maîtrise de l’anglais, qui lui ouvre des portes à l’international.

Une carrière prometteuse au cinéma et à la télévision

En 2016, Ester fait ses débuts remarqués sur les planches avec la pièce El Show de Truman, une performance récompensée par le prix d’interprétation féminine de l’Université Charles-III de Madrid. La même année, elle fait ses premières apparitions à l’écran dans la série documentaire Centro Médico.

C’est en 2017 que sa carrière télévisuelle prend son envol. Elle décroche des rôles notables dans la série carcérale Derrière les barreaux et le drame fantastique Estoy Vivo. L’année suivante, elle se démarque dans le thriller Cuando los ángeles duermen et le film policier Tu Hijo, consolidant ainsi sa place dans l’industrie cinématographique espagnole.

Mais c’est véritablement son rôle dans Élite qui catapulte Ester Expósito sur la scène mondiale. Dans ce drame mêlant mystère et romance, elle interprète Carla, une jeune héritière aux multiples facettes. Son interprétation captivante séduit des millions de spectateur·rice·s à travers le globe.

Une icône de la mode et de la beauté

Au-delà de ses talents d’actrice, Ester est une ambassadrice de renom pour plusieurs grandes marques. En 2019, elle devient l’égérie de Doble Victoria, une marque de chaussures espagnole, et rejoint Ralph Lauren en tant qu’ambassadrice officielle. Son élégance et son charisme en font une figure incontournable dans l’univers de la mode.

Avec un mélange de talents artistiques et une forte présence médiatique, Ester Expósito incarne une nouvelle génération d’actrices qui brillent autant sur les écrans que dans les campagnes de mode. Ses choix de rôles variés et son engagement dans la mode reflètent une carrière en constante évolution. Ester est sans conteste une étoile montante à suivre dans le paysage culturel espagnol et international.