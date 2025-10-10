À 58 ans, Nicole Kidman fait une apparition remarquée avec ses filles à Paris

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

L’actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a dernièrement marqué les esprits en faisant sa première apparition publique depuis l’annonce de sa séparation avec Keith Urban, lors du défilé Chanel de la Fashion Week de Paris.

L’élégance discrète d’une icône

Aux côtés de ses deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret, l’actrice rayonnait et semblait puiser auprès d’elles le réconfort nécessaire pour affronter cet événement dans une période de changement personnel. Pour l’occasion, Nicole Kidman arborait une allure à la fois chic et décontractée : chemise blanche immaculée et pantalon en cashmere bleu clair, signés Chanel.

Les spécialistes mode notent que ce look, stylisé par Jason Bolden, offre « un subtil mélange de simplicité et de luxe, fidèle à l’esprit de la maison ». Il symbolise le début d’une « new bang era » pour Nicole, qui a dévoilé une toute nouvelle coupe de cheveux spécialement pour l’événement.

Entre soutien familial et affirmation personnelle

Les adolescentes du couple Kidman-Urban se sont aussi illustrées par une belle complicité et des tenues coordonnées, oscillant entre casual et glamour. Sunday Rose en jean et pull rouge, Faith Margaret en robe noire et veste en denim – un duo stylé, au diapason de leur mère. Le trio a été salué pour sa présence moderne et inspirante, dans une période-clé, avec Nicole tout juste nommée ambassadrice Chanel.

Nicole Kidman, nouvelle ambassadrice Chanel

Ce défilé marquait non seulement une étape familiale, mais aussi professionnelle : Nicole Kidman a été officiellement annoncée comme ambassadrice mondiale de Chanel, renouant avec une histoire commencée il y a plus de 20 ans. Son élégance intemporelle, et sa fidélité à la maison parisienne, avaient déjà marqué la publicité du parfum N°5 réalisée par Baz Luhrmann, et son retour aujourd’hui confirme que, quel que soit le contexte, elle est une figure phare de la mode et du cinéma.

Nicole Kidman donne ainsi une image forte d’une femme qui avance avec grâce, entourée de ses proches et portée par de nouveaux défis. Sa présence, applaudit par de nombreux médias et le public, réaffirme son statut d’icône inspirante, prête à écrire un nouveau chapitre sur la scène internationale.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
« Elle en fait trop » : Taylor Swift sous le feu des critiques

